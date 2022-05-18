https://arabic.sputniknews.com/20220518/الدفاع-الروسية-إجلاء-18-ألف-شخص-من-إقليم-دونباس-إلى-روسيا--1062372468.html

الدفاع الروسية: إجلاء 18 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا

الدفاع الروسية: إجلاء 18 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا

أجلت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 18 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T04:12+0000

2022-05-18T04:12+0000

2022-05-18T04:34+0000

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058933482_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_2066408b83e0ea7acee2ea81b79a72e3.jpg

موسكو - سبوتنيك: وقال ميزينتسيف: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17733 شخصا، من بينهم 1797 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من المناطق الخطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا".وقال إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1325 ألف شخص، بما في ذلك ما يقرب من 226 ألف طفل، إلى روسيا.يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصةفي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-بينيت-الوضع-في-أوكرانيا-وإجلاء-المدنيين-من-مصنع-آزوفستال---1061883738.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سلاح روسيا