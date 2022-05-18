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https://arabic.sputniknews.com/20220518/الدفاع-الروسية-إجلاء-18-ألف-شخص-من-إقليم-دونباس-إلى-روسيا--1062372468.html
الدفاع الروسية: إجلاء 18 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا
الدفاع الروسية: إجلاء 18 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا
أجلت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 18 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T04:12+0000
2022-05-18T04:34+0000
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك: وقال ميزينتسيف: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17733 شخصا، من بينهم 1797 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من المناطق الخطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا".وقال إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1325 ألف شخص، بما في ذلك ما يقرب من 226 ألف طفل، إلى روسيا.يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصةفي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-بينيت-الوضع-في-أوكرانيا-وإجلاء-المدنيين-من-مصنع-آزوفستال---1061883738.html
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سلاح روسيا

الدفاع الروسية: إجلاء 18 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا

04:12 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 04:34 GMT 18.05.2022)
© Sputnik . Sergei Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - أشخاص عند نقطة التفتيش "ماتفييف كورغان" في منطقة روستوف. في اليوم السابق، كان هناك إجلاء جماعي للمدنيين من جمهوريتي دونتسك وولوغانسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أشخاص عند نقطة التفتيش ماتفييف كورغان في منطقة روستوف. في اليوم السابق، كان هناك إجلاء جماعي للمدنيين من جمهوريتي دونتسك وولوغانسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Sergei Pivovarov
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أجلت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، ما يقرب من 18 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.ا
موسكو - سبوتنيك: وقال ميزينتسيف: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17733 شخصا، من بينهم 1797 طفلا، إلى أراضي الاتحاد الروسي من المناطق الخطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: بوتين يبحث مع بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال"
5 مايو, 15:44 GMT
وقال إنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1325 ألف شخص، بما في ذلك ما يقرب من 226 ألف طفل، إلى روسيا.
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصةفي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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