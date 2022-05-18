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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220518/الدفاع-الروسية-المقاتلون-في-آزوفستال-يواصلون-الاستسلام-وتسليم-أسلحتهم--1062378231.html
الدفاع الروسية: المقاتلون في "آزوفستال" يواصلون الاستسلام وتسليم أسلحتهم
الدفاع الروسية: المقاتلون في "آزوفستال" يواصلون الاستسلام وتسليم أسلحتهم
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، استسلام 694 من مقاتلي "آزوفستال" خلال اليوم الماضي بينهم 29 جريحًا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:07+0000
2022-05-18T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "في ماريوبول، واصل مسلحو وحدة آزوف القومية والجنود الأوكرانيون المحاصرون في مصنع آزوفستال الاستسلام. واستسلم خلال اليوم الماضي 694 مسلحا بينهم 29 جريحا".وأوضح كوناشينكوف أنه منذ 16 من مايو/أيار، وصل عدد المستسلمين إلى 959 مسلحًا، من بينهم 80 جريحًا، وتم وضع 51 منهم بحاجة إلى علاج داخلي في مستشفى نوفوازوفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".كما أكد أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ومقاتلة "ميغ-29". وأن القوات الجوية الروسية دمرت مواقع وحدات مرتزقة من أوروبا في أوكرانيا وأحادت 270 قوميا.وأضاف أنه تم تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: المقاتلون في "آزوفستال" يواصلون الاستسلام وتسليم أسلحتهم

08:07 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشوارع في ماريوبول، أوكرانيا
إحدى الشوارع في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، استسلام 694 من مقاتلي "آزوفستال" خلال اليوم الماضي بينهم 29 جريحًا.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "في ماريوبول، واصل مسلحو وحدة آزوف القومية والجنود الأوكرانيون المحاصرون في مصنع آزوفستال الاستسلام. واستسلم خلال اليوم الماضي 694 مسلحا بينهم 29 جريحا".

وأوضح كوناشينكوف أنه منذ 16 من مايو/أيار، وصل عدد المستسلمين إلى 959 مسلحًا، من بينهم 80 جريحًا، وتم وضع 51 منهم بحاجة إلى علاج داخلي في مستشفى نوفوازوفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما أكد أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ومقاتلة "ميغ-29". وأن القوات الجوية الروسية دمرت مواقع وحدات مرتزقة من أوروبا في أوكرانيا وأحادت 270 قوميا.
وأضاف أنه تم تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع.
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