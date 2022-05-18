https://arabic.sputniknews.com/20220518/الرئيس-الإيراني-الاكتفاء-الذاتي-في-السلع-الأساسية-قضية-استراتيجية-1062403566.html
الرئيس الإيراني: الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية قضية استراتيجية
الرئيس الإيراني: الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية قضية استراتيجية
أكد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية قضية استراتيجية لبلاده. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:12+0000
2022-05-18T18:12+0000
2022-05-18T18:12+0000
أخبار العالم الآن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056727512_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_805e79885b83190ece1ad71d45cd02e1.jpg
وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيسي أوعز لوزارة الجهاد الزراعي للعمل في أقصر وقت ممكن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الاستغناء عن الحاجة للدول الأخرى في هذا المجال.وجاءت تصريحات رئيسي خلال اجتماع الحكومة، اليوم، مشيرا خلاله إلى ضرورة توفير الأمن الغذائي في إيران، مشددا على أنه إلى جانب الأعمال اليومية لا يمكن الغفلة عن الإجراءات الأساسية والبنيوية.وأكد إبراهيم رئيسي أن "الإنتاج قضية أساسية وبنيوية ويتوجب علينا عبر تعزيز الإنتاج الداخلي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في غضون أعوام وفي أقصر فترة زمنية ممكنة كي لا نكون بحاجة إلى الدول الأخرى".وأوضح الرئيس الإيراني أنه على جميع أعضاء الحكومة دراسة كافة النواحي في صنع واتخاذ القرارات حتى تكون دقيقة وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن "التبيين الدقيق والشامل لمشروع الحكومة ضروري بشأن التوزيع العادل للدعم الحكومي تجاه بعض الشبهات المطروحة".وقال رئيسي: "على الفريقين الاقتصادي والإعلامي للحكومة العمل عبر تبيين القضية على تنوير الرأي العام ومنح السوق الهدوء والطمأنينة".
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056727512_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_42e5f7fa275677761fe4d2cab6f581fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيران
الرئيس الإيراني: الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية قضية استراتيجية
تابعنا عبر
أكد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية قضية استراتيجية لبلاده.
وذكرت وكالة فارس
، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيسي أوعز لوزارة الجهاد الزراعي للعمل في أقصر وقت ممكن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، بالإضافة إلى الاستغناء عن الحاجة للدول الأخرى في هذا المجال.
وجاءت تصريحات رئيسي خلال اجتماع الحكومة، اليوم، مشيرا خلاله إلى ضرورة توفير الأمن الغذائي
في إيران، مشددا على أنه إلى جانب الأعمال اليومية لا يمكن الغفلة عن الإجراءات الأساسية والبنيوية.
وأكد إبراهيم رئيسي أن "الإنتاج قضية أساسية وبنيوية ويتوجب علينا عبر تعزيز الإنتاج الداخلي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في غضون أعوام وفي أقصر فترة زمنية ممكنة كي لا نكون بحاجة إلى الدول الأخرى".
وأوضح الرئيس الإيراني
أنه على جميع أعضاء الحكومة دراسة كافة النواحي في صنع واتخاذ القرارات حتى تكون دقيقة وقابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن "التبيين الدقيق والشامل لمشروع الحكومة ضروري بشأن التوزيع العادل للدعم الحكومي تجاه بعض الشبهات المطروحة".
وقال رئيسي: "على الفريقين الاقتصادي والإعلامي للحكومة العمل عبر تبيين القضية على تنوير الرأي العام ومنح السوق الهدوء والطمأنينة".