https://arabic.sputniknews.com/20220518/الروس-يوجهون-رسائل-شكر-لشعوب-العالم-التي-دعمت-بلادهم-في-حربها-ضد-النازية-فيديو-1062374392.html
الروس يوجهون رسائل شكر لشعوب العالم التي دعمت بلادهم في حربها ضد النازية... فيديو
الروس يوجهون رسائل شكر لشعوب العالم التي دعمت بلادهم في حربها ضد النازية... فيديو
وجه المواطنون الروس رسالة شكر لجميع الشعوب والدول التي وقفت وتقف إلى جانبهم في الحرب على النازية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T06:36+0000
2022-05-18T06:36+0000
2022-05-18T06:36+0000
روسيا
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وفي مقطع مصور تحدث فيه المشاركون عن شكرهم وشعورهم بوقوف هذه الشعوب إلى جانبهم في حربهم ضد النازية.وعبروا عن سعادتهم بالدعم والكلمات الصادقة التي توجه إلى روسيا بالإضافة لبناء جسور الصداقة في هذا الوقت العصيب وبرؤية الحقيقة كما هي على أرض الواقع وليس كما يحاول بعضهم رسمها، وعدم الخوف من التعبير عن موقفهم تجاه روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الروس يوجهون رسائل شكر لشعوب العالم التي دعمت بلادهم في حربها ضد النازية... فيديو
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وجه المواطنون الروس رسالة شكر لجميع الشعوب والدول التي وقفت وتقف إلى جانبهم في الحرب على النازية.
وفي مقطع مصور تحدث فيه المشاركون عن شكرهم وشعورهم بوقوف هذه الشعوب
إلى جانبهم في حربهم ضد النازية.
وعبروا عن سعادتهم بالدعم والكلمات الصادقة التي توجه إلى روسيا بالإضافة لبناء جسور الصداقة في هذا الوقت العصيب وبرؤية الحقيقة كما هي على أرض الواقع وليس كما يحاول بعضهم رسمها، وعدم الخوف من التعبير عن موقفهم تجاه روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.