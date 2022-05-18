https://arabic.sputniknews.com/20220518/السفير-الروسي-في-النمسا-السفارة-الأوكرانية-في-فيينا-جندت-مرتزقة-عبر-فيسبوك-1062372011.html

السفير الروسي في النمسا: السفارة الأوكرانية في فيينا جندت مرتزقة عبر فيسبوك

السفير الروسي في النمسا: السفارة الأوكرانية في فيينا جندت مرتزقة عبر فيسبوك

قال السفير الروسي في فيينا، ديمتري ليوبينسكي، يوم الثلاثاء، إن السفارة الأوكرانية في النمسا حاولت تجنيد مرتزقة أجانب للقتال ضد الجيش الروسي في أوكرانيا عبر... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T02:01+0000

2022-05-18T02:01+0000

2022-05-18T02:01+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ليوبينسكي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "صحيفة كلاين تسايتونغ ذكرت رد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على طلب برلماني من حزب الحرية النمساوي، وأن هذا التقرير يثبت أن السفارة الأوكرانية في فيينا حاولت تجنيد مرتزقة نمساويين في أوائل مارس من هذا العام للمشاركة في أنشطة عسكرية ضد الشعب الروسي على حسابها على فيسبوك".وأضاف ليوبينسكي: "ردا على الطلب البرلماني، ورد أن رئيس المراسم في وزارة الخارجية النمساوية أبلغ السفير الأوكراني على الفور أن مثل هذه الأنشطة تنتهك التشريع النمساوي، مستشهدا بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، على حد قول السفير".وأشار ليوبينسكي إلى أن دعوات التجنيد سرعان ما حذفت من حسابات السفارة الأوكرانية بعد فترة وجيزة.وقال ليوبينسكي إنه لم تتم محاسبة أي من دبلوماسيي السفارة على الانتهاك، مشيرا كذلك إلى أن تدابير حذف المنشورات غير المناسبة لم تتخذ إلا بعد تدخل السفارة الروسية في فيينا وتقديم احتجاج إلى وزارة الخارجية النمساوية.يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصةفي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/لافروف-روسيا-لا-تستخدم-المرتزقة-في-أوكرانيا-1061746303.html

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