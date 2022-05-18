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https://arabic.sputniknews.com/20220518/الشرطة-الأرمينية-تعتقل-نحو-280-متظاهرا-خلال-احتجاجات-للمعارضة-في-يريفان-1062385773.html
الشرطة الأرمينية تعتقل نحو 280 متظاهرا خلال احتجاجات للمعارضة في يريفان
الشرطة الأرمينية تعتقل نحو 280 متظاهرا خلال احتجاجات للمعارضة في يريفان
اعتقلت الشرطة الأرمينية 277 شخصا خلال الاحتجاجات التي قادتها المعارضة في يريفان، اليوم الأربعاء، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:49+0000
2022-05-18T11:49+0000
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وقالت الشرطة "حتى الآن، تم إحضار 277 شخصا إلى أقسام الشرطة".وبحسب ضباط إنفاذ القانون، فقد اعتقل 417 متظاهرا في العاصمة الثلاثاء، فيما زعمت المعارضة أن العدد كان 600.ونظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ 25 أبريل للإطاحة بالحكومة الحالية وتغيير السياسة بشأن قضية ناغورنو قره باغ.
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الشرطة الأرمينية تعتقل نحو 280 متظاهرا خلال احتجاجات للمعارضة في يريفان

11:49 GMT 18.05.2022
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الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
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اعتقلت الشرطة الأرمينية 277 شخصا خلال الاحتجاجات التي قادتها المعارضة في يريفان، اليوم الأربعاء، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حسبما أفاد به المكتب الصحفي للشرطة لوكالة سبوتنيك.
وقالت الشرطة "حتى الآن، تم إحضار 277 شخصا إلى أقسام الشرطة".
وبحسب ضباط إنفاذ القانون، فقد اعتقل 417 متظاهرا في العاصمة الثلاثاء، فيما زعمت المعارضة أن العدد كان 600.
ونظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ 25 أبريل للإطاحة بالحكومة الحالية وتغيير السياسة بشأن قضية ناغورنو قره باغ.
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