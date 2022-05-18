https://arabic.sputniknews.com/20220518/القضاء-الإيراني-طهران-لن-تترك-قضية-اغتيال-قاسم-سليماني-وتتابع-الملفين-القانوني-والجزائي-1062391556.html

القضاء الإيراني: طهران لن تترك قضية اغتيال قاسم سليماني وتتابع الملفين القانوني والجزائي

القضاء الإيراني: طهران لن تترك قضية اغتيال قاسم سليماني وتتابع الملفين القانوني والجزائي

أكدت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "متابعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني قانونيا وجزائيا وعدم... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T13:04+0000

2022-05-18T13:04+0000

2022-05-18T13:04+0000

أخبار إيران

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وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق، إن "إيران تتابع توفير حقوق الإنسان لكل أفراد البشرية في العالم"، مشيرا إلى أن إحدى القضايا الأساسية لحقوق الإنسان الأمريكية هي اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف مصدق، أن "تبرير أمريكا لاغتيال القادة هو أن إيران كانت تعتزم الهجوم على 4 سفارات أمريكية وأعلنت كذلك بأنها فعلت الاغتيال بطلب من العراق إلا أن العراق فند هذا الإدعاء رسميا،".وتابع: "حينما يعترف البرلمان العراقي رسميا بالحشد الشعبي كقوة عسكرية إلى جانب الجيش فكيف يصدر الايعاز لأمريكا باغتيال قادته؟، مشيرا إلى أن "رجال القانون الدوليين يرفضون سرا أو علنا أدلة أمريكا لاغتيال القائد سليماني".يذكر أنه في 3 يناير 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيران-ترد-على-أمريكا-لن-نترك-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-حتى-لو-استغرق-الأمر-سنوات-1060843101.html

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