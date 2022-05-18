https://arabic.sputniknews.com/20220518/الكاظمي-مشروع-مترو-بغداد-أصبح-ضرورة-لمواجهة-الزحام-1062387570.html
الكاظمي: مشروع مترو بغداد أصبح ضرورة لمواجهة الزحام
الكاظمي: مشروع مترو بغداد أصبح ضرورة لمواجهة الزحام
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن البدء في مشروع مترو بغداد أصبح ضرورة لمواجهة ظاهرة الزحامات المرورية في العاصمة، مشيرا إلى أنها وصلت لمستويات غير... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:01+0000
2022-05-18T12:01+0000
2022-05-18T12:01+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وتابع الكاظمي: "بغداد هي عاصمة السلام وأول جامعة بها كانت على ضفاف نهر دجلة وهي المدرسة المستنصرية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وقال رئيس الوزراء العراقي: "تعيش بغداد معاناة كبيرة وإهمالا واضحا في الوقت الحالي رغم الدعم الحكومي الذي يهدف للنهوض بواقع العاصمة".وأكد الكاظمي ضرورة بذل ما وصفه بـ "الجهد الاستثنائي لتوفير خدمات بلدية مستقرة وخلق بيئة اجتماعية تنعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
الكاظمي: مشروع مترو بغداد أصبح ضرورة لمواجهة الزحام
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن البدء في مشروع مترو بغداد أصبح ضرورة لمواجهة ظاهرة الزحامات المرورية في العاصمة، مشيرا إلى أنها وصلت لمستويات غير مقبولة.
وتابع الكاظمي: "بغداد هي عاصمة السلام وأول جامعة بها كانت على ضفاف نهر دجلة وهي المدرسة المستنصرية"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء
العراقي: "تعيش بغداد معاناة كبيرة وإهمالا واضحا في الوقت الحالي رغم الدعم الحكومي الذي يهدف للنهوض بواقع العاصمة
".
21 ديسمبر 2021, 20:22 GMT
وأكد الكاظمي ضرورة بذل ما وصفه بـ "الجهد الاستثنائي لتوفير خدمات بلدية مستقرة وخلق بيئة اجتماعية
تنعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".