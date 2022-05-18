https://arabic.sputniknews.com/20220518/الولايات-المتحدة-تساوي-بين-أجور-منتخبي-الرجال-والنساء-لكرة-القدم-1062399363.html
الولايات المتحدة تساوي بين أجور منتخبي الرجال والنساء لكرة القدم
الولايات المتحدة تساوي بين أجور منتخبي الرجال والنساء لكرة القدم
أعلنت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، سيندي بارلو كون، مساواة أجور منتخبي الرجال والنساء لكرة القدم، واصفة القرار باللحظة التاريخية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:19+0000
2022-05-18T16:19+0000
2022-05-18T16:19+0000
مجتمع
رياضة
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وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن أعضاء منتخبي كرة القدم للسيدات والرجال سيحصلون على أجور متساوية بموجب اتفاقية تفاوضية جماعية أعلن عنها الاتحاد المحلي للعبة، وذلك بعد أعوام من الضغط الذي لجأت اليه اللاعبات على المستوى الوطني.وأضاف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن شروط الاتفاق الجديد تشمل "تعويض متساو في جميع المسابقات، بينها كأس العالم، وإدخال نفس آلية تقاسم العائدات التجارية لكلا الفريقين".من جانبها، قالت قائدة منتخب سيدات الولايات المتحدة، بيكي ساوربرون إن الاتفاقية "بمثابة أساس للنمو المستمر لكرة القدم النسائية، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج".يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي، كسب منتخب السيدات دعوى قضائية حصل بموجبها على تعويض بقيمة 24 مليون دولار بالإضافة إلى تعهد من الاتحاد الوطني للعبة بمساواة الأجور مع منتخب الرجال.وبموجب الاتفاقية، يتم توزيع 22 مليون دولار على اللاعبات، بينما تم تخصيص مليوني دولار في حساب خاص من أجل مساعدتهن "في أهدافهن بعد انتهاء مسيرتهن والجهود الخيرية المتعلقة بكرة القدم للسيدات والفتيات".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
الولايات المتحدة تساوي بين أجور منتخبي الرجال والنساء لكرة القدم
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أعلنت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، سيندي بارلو كون، مساواة أجور منتخبي الرجال والنساء لكرة القدم، واصفة القرار باللحظة التاريخية.
وقالت إذاعة "مونت كارلو"
إن أعضاء منتخبي كرة القدم للسيدات والرجال سيحصلون على أجور متساوية بموجب اتفاقية تفاوضية جماعية أعلن عنها الاتحاد المحلي للعبة، وذلك بعد أعوام من الضغط الذي لجأت اليه اللاعبات على المستوى الوطني.
وأضاف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن شروط الاتفاق الجديد تشمل "تعويض متساو في جميع المسابقات، بينها كأس العالم، وإدخال نفس آلية تقاسم العائدات التجارية لكلا الفريقين".
من جانبها، قالت قائدة منتخب سيدات الولايات المتحدة، بيكي ساوربرون إن الاتفاقية "بمثابة أساس للنمو المستمر لكرة القدم النسائية، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج".
يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي، كسب منتخب السيدات دعوى قضائية حصل بموجبها على تعويض بقيمة 24 مليون دولار بالإضافة إلى تعهد من الاتحاد الوطني للعبة بمساواة الأجور مع منتخب الرجال.
وبموجب الاتفاقية، يتم توزيع 22 مليون دولار على اللاعبات، بينما تم تخصيص مليوني دولار في حساب خاص من أجل مساعدتهن "في أهدافهن بعد انتهاء مسيرتهن والجهود الخيرية المتعلقة بكرة القدم للسيدات والفتيات".