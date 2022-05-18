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الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف
الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الحرب الدائرة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T19:10+0000
2022-05-18T19:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: "اليوم، يمكننا رسميًا استئناف العمل في سفارة الولايات المتحدة في كييف"، مشيرا إلى استمرار واشنطن في دعم الحكومة والشعب في أوكرانيا، "في دفاعهم عن بلادهم ضد حرب يشنها الكرملين".وأوضح البيان الصادر على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، "بينما نتخذ هذه الخطوة البالغة الأهمية، قمنا بإجراءات إضافية لزيادة سلامة زملائنا العائدين إلى كييف وعززنا إجراءاتنا وبروتوكولاتنا الأمنية".وأعلنت وكالة رويترز، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة قررت استئناف عمل سفارتها في كييف اليوم الأربعاء.وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 14 شباط/فبراير الماضي إغلاق السفارة في كييف، ونقل أعمالها إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، قبل 10 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/مجلس-الأمن-الروسي-الإرهاب-الرقمي-يشبه-أسلحة-الدمار-الشامل-1062394055.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كييف

الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف

19:10 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYالسفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف
السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الحرب الدائرة.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: "اليوم، يمكننا رسميًا استئناف العمل في سفارة الولايات المتحدة في كييف"، مشيرا إلى استمرار واشنطن في دعم الحكومة والشعب في أوكرانيا، "في دفاعهم عن بلادهم ضد حرب يشنها الكرملين".

وأوضح البيان الصادر على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، "بينما نتخذ هذه الخطوة البالغة الأهمية، قمنا بإجراءات إضافية لزيادة سلامة زملائنا العائدين إلى كييف وعززنا إجراءاتنا وبروتوكولاتنا الأمنية".

وأعلنت وكالة رويترز، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة قررت استئناف عمل سفارتها في كييف اليوم الأربعاء.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 14 شباط/فبراير الماضي إغلاق السفارة في كييف، ونقل أعمالها إلى مدينة لفوف غربي أوكرانيا، قبل 10 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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