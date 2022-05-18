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https://arabic.sputniknews.com/20220518/بسبب-شيرين-أبو-عاقلة-أحمد-الطيبي-لنائبة-في-الكنيست-أنت-حثالة-فيديو-1062404242.html
بسبب شيرين أبو عاقلة... أحمد الطيبي لنائبة في الكنيست: أنت حثالة... فيديو
بسبب شيرين أبو عاقلة... أحمد الطيبي لنائبة في الكنيست: أنت حثالة... فيديو
وصف نائب عربي زميلته في الكنيست الإسرائيلي بـ "الحثالة"، بعدما قالت إنها غير آسفة على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:38+0000
2022-05-18T18:38+0000
الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل
شيرين أبو عاقلة
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وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة (معارضة) لدى إلقائه كلمة من على المنصة، مخاطبا النائبة ميراف بن آري من حزب "هناك مستقبل" (في الائتلاف الحكومي): "أنت حثالة ولن أسامحك على قولك بأنك لا تشعرين بالأسف على موت شيرين أبو عاقلة"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.وردت بن آري على أحمد الطيبي بالقول "أنا لا أريد مسامحتك"، فيما قال رئيس الجلسة "يفغيني سوفا": "أناشد أعضاء المعارضة. ربما حان الوقت لتشكيل لجنة الأخلاقيات. مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تقال هنا".وقبل أيام، قالت بن آري لدى استضافتها في برنامج على القناة "12" الإسرائيلية إنها ليست آسفة على مقتل شيرين أبو عاقلة بل على مقتل الضابط الإسرائيلي نوعم راز الذي قتل يوم الجمعة الماضي خلال اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيليين مدينة جنين شمالي الضفة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
إسرائيل
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الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, شيرين أبو عاقلة

بسبب شيرين أبو عاقلة... أحمد الطيبي لنائبة في الكنيست: أنت حثالة... فيديو

18:38 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / Thomas Coexأحمد الطيبي
أحمد الطيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Thomas Coex
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وصف نائب عربي زميلته في الكنيست الإسرائيلي بـ "الحثالة"، بعدما قالت إنها غير آسفة على مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة (معارضة) لدى إلقائه كلمة من على المنصة، مخاطبا النائبة ميراف بن آري من حزب "هناك مستقبل" (في الائتلاف الحكومي): "أنت حثالة ولن أسامحك على قولك بأنك لا تشعرين بالأسف على موت شيرين أبو عاقلة"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وردت بن آري على أحمد الطيبي بالقول "أنا لا أريد مسامحتك"، فيما قال رئيس الجلسة "يفغيني سوفا": "أناشد أعضاء المعارضة. ربما حان الوقت لتشكيل لجنة الأخلاقيات. مثل هذه الأشياء لا ينبغي أن تقال هنا".
وقبل أيام، قالت بن آري لدى استضافتها في برنامج على القناة "12" الإسرائيلية إنها ليست آسفة على مقتل شيرين أبو عاقلة بل على مقتل الضابط الإسرائيلي نوعم راز الذي قتل يوم الجمعة الماضي خلال اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيليين مدينة جنين شمالي الضفة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
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