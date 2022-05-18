https://arabic.sputniknews.com/20220518/بوركينا-فاسو-الحكومة-تبحث-عن-8-عمال-محاصرين-في-بطن-منجم-منذ-16-أبريل-1062385339.html
بوركينا فاسو.. الحكومة تبحث عن 8 عمال محاصرين في بطن منجم منذ 16 أبريل
بوركينا فاسو.. الحكومة تبحث عن 8 عمال محاصرين في بطن منجم منذ 16 أبريل
قالت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، إن ثمانية عمال محاصرون في بطن منجم للزنك في بيركوا، وسط غرب بوركينا فاسو منذ 16 أبريل/ نيسان الماضي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:25+0000
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وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم أن "عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على العمال الثمانية".وأوضحت بأن "فرق الإنقاذ التي نزلت إلى المنجم وصلت لغرفة الطوارئ في بطن المنجم، وللأسف وجدتها فارغة. وكل شيء يشير إلى أن العمال لم يتمكنوا من الوصول إلى غرفة الطوارئ وقت وقوع الفيضان. والبحث عنهم مستمر".وقال وزير المناجم جان ألفونس سوم، في تصريح بثه التلفزيون، إن "الأمل في العثور على العمال المفقودين لم يضع تماما".والعمال الثمانية، من بينهم ستة مواطنين وعامل زامبي وآخر تنزاني، حوصروا في المنجم بعد فيضان وقع داخل المنجم الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب واغادوغو منتصف أبريل الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/تلفزيون-مقتل-60-في-انفجار-بمنجم-ذهب-غير-مرخص-في-بوركينا-فاسو-1058975408.html
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بوركينا فاسو.. الحكومة تبحث عن 8 عمال محاصرين في بطن منجم منذ 16 أبريل
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قالت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، إن ثمانية عمال محاصرون في بطن منجم للزنك في بيركوا، وسط غرب بوركينا فاسو منذ 16 أبريل/ نيسان الماضي.
وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم أن "عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على العمال الثمانية".
وأوضحت بأن "فرق الإنقاذ التي نزلت إلى المنجم وصلت لغرفة الطوارئ في بطن المنجم
، وللأسف وجدتها فارغة. وكل شيء يشير إلى أن العمال لم يتمكنوا من الوصول إلى غرفة الطوارئ وقت وقوع الفيضان. والبحث عنهم مستمر".
وقال وزير المناجم جان ألفونس سوم، في تصريح بثه التلفزيون، إن "الأمل في العثور على العمال المفقودين لم يضع تماما".
والعمال الثمانية، من بينهم ستة مواطنين وعامل زامبي وآخر تنزاني، حوصروا في المنجم بعد فيضان وقع داخل المنجم الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب واغادوغو منتصف أبريل الماضي.