https://arabic.sputniknews.com/20220518/بوريسوف-أنظمة-الدفاع-الجوي-إس-500-تدخل-الخدمة-1062376109.html
بوريسوف: أنظمة الدفاع الجوي "إس-500" تدخل الخدمة
بوريسوف: أنظمة الدفاع الجوي "إس-500" تدخل الخدمة
قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، أن أنظمة الدفاع الجوي S-500 بدأت الدخول للخدمة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T07:30+0000
2022-05-18T07:30+0000
2022-05-18T07:44+0000
رصد عسكري
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وأضاف بوريسوف في منتدى "نوفي غوريزونتي" أن مجمع أنظمة الدفاع الجوي S-500، الذي يجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي قد بدأ بالفعل في الدخول إلى الخدمة.ويبلغ نصف قطر منطقة الإصابة والتدمير لمنظومة "إس 500"، نحو 600 كيلومترا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بوريسوف: أنظمة الدفاع الجوي "إس-500" تدخل الخدمة
07:30 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 07:44 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، أن أنظمة الدفاع الجوي S-500 بدأت الدخول للخدمة.
وأضاف بوريسوف في منتدى "نوفي غوريزونتي" أن مجمع أنظمة الدفاع الجوي S-500، الذي يجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي قد بدأ بالفعل في الدخول إلى الخدمة.
وتنتمي منظومة "إس 500 بروميثيوس" إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي "أرض-جو"، وهي عبارة عن منظومة متكاملة بعيدة المدى، تتميز بالقدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات بعيدة.
ويبلغ نصف قطر منطقة الإصابة والتدمير لمنظومة "إس 500"، نحو 600 كيلومترا.