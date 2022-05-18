https://arabic.sputniknews.com/20220518/بوريسوف-روسيا-طورت-ليزرا-قادرا-على-حرق-طائرات-دون-طيار-من-مسافة-5-كيلومترات-1062378127.html
بوريسوف: روسيا طورت ليزرا قادرا على حرق طائرات دون طيار من مسافة 5 كيلومترات
بوريسوف: روسيا طورت ليزرا قادرا على حرق طائرات دون طيار من مسافة 5 كيلومترات
قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، إن روسيا اختبرت ليزرا قادرا على إحراق طائرات بدون طيار في 5 ثوان على مسافة 5 كيلومترات. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:06+0000
2022-05-18T08:06+0000
2022-05-18T08:06+0000
رصد عسكري
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وأضاف بوريسوف متحدثا في منتدى "نوفي غوريزونتي" قائلا: "لقد طورنا وننتج عمليا أنظمة ليزر ذات قوة أكبر، تسمح بالفعل بالتدمير الحراري لوسائل مختلفة".هذا وكان بوريسوف قد أعلن في المنتدى عن دخول مجمع S-500 في الخدمة.وأضاف بوريسوف في منتدى "نوفي غوريزونتي" أن مجمع أنظمة الدفاع الجوي S-500، الذي يجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي قد بدأ بالفعل في الدخول إلى الخدمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بوريسوف: روسيا طورت ليزرا قادرا على حرق طائرات دون طيار من مسافة 5 كيلومترات
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قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، إن روسيا اختبرت ليزرا قادرا على إحراق طائرات بدون طيار في 5 ثوان على مسافة 5 كيلومترات.
وأضاف بوريسوف متحدثا في منتدى "نوفي غوريزونتي" قائلا: "لقد طورنا وننتج عمليا أنظمة ليزر ذات قوة أكبر، تسمح بالفعل بالتدمير الحراري لوسائل مختلفة".
وتابع قائلا: "لقد تم اختبارها على مسافة 5 كيلومترات، وخلال خمس ثوان، تم ببساطة حرق طائرة من دون طيار ولم يعد لها وجود".
هذا وكان بوريسوف قد أعلن في المنتدى عن دخول مجمع
S-500 في الخدمة.
وأضاف بوريسوف في منتدى "نوفي غوريزونتي" أن مجمع أنظمة الدفاع الجوي S-500، الذي يجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي قد بدأ بالفعل في الدخول إلى الخدمة.