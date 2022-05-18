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https://arabic.sputniknews.com/20220518/بيطري-تلعب-القطط-دور-المعالج-النفسي-الأقوى-للناس-1062401771.html
بيطري: تلعب القطط دور المعالج النفسي الأقوى للناس
بيطري: تلعب القطط دور المعالج النفسي الأقوى للناس
علق الطبيب البيطري ميخائيل شلياكوف ،على قدرة القطط على علاج الناس وتحدث عن القطط والمعالجين النفسيين. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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و أوضح شلياكوف بحسب "نيوز.رو" أن "القطط لديها درجة حرارة جسم أعلى من البشر، وهم يحبون الاستلقاء على الأماكن المريضة لدى أجسام الناس وتدفئتها".ووفقًا للطبيب البيطري، هناك مبرر علمي لذلك: "المنطقة الملتهبة في جسم الإنسان لها درجة حرارة أعلى من باقي الجسم، والقطط تحب الإحماء وبالتالي الاستلقاء على المنطقة الملتهبة".أيضًا، وفقًا للخبير، تساعد القطط أصحابها على تطبيع حالتهم العقلية: وقال: "يعتبر العيش مع قطة بحد ذاته عنصرًا ضخمًا لمكافحة الإجهاد، خاصةً للأشخاص الوحيدين الذين فقدوا أحبائهم أو المتقاعدين. في هذه الحالة ، تلعب القطط دور المعالج النفسي الأقوى ".
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مجتمع

بيطري: تلعب القطط دور المعالج النفسي الأقوى للناس

17:12 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Andreea Alexandruيتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
يتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة سوفيسكات الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Andreea Alexandru
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علق الطبيب البيطري ميخائيل شلياكوف ،على قدرة القطط على علاج الناس وتحدث عن القطط والمعالجين النفسيين.
و أوضح شلياكوف بحسب "نيوز.رو" أن "القطط لديها درجة حرارة جسم أعلى من البشر، وهم يحبون الاستلقاء على الأماكن المريضة لدى أجسام الناس وتدفئتها".
ووفقًا للطبيب البيطري، هناك مبرر علمي لذلك: "المنطقة الملتهبة في جسم الإنسان لها درجة حرارة أعلى من باقي الجسم، والقطط تحب الإحماء وبالتالي الاستلقاء على المنطقة الملتهبة".
أيضًا، وفقًا للخبير، تساعد القطط أصحابها على تطبيع حالتهم العقلية: وقال: "يعتبر العيش مع قطة بحد ذاته عنصرًا ضخمًا لمكافحة الإجهاد، خاصةً للأشخاص الوحيدين الذين فقدوا أحبائهم أو المتقاعدين. في هذه الحالة ، تلعب القطط دور المعالج النفسي الأقوى ".
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