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https://arabic.sputniknews.com/20220518/تركيا-السويد-لن-تصبح-عضوا-في-الناتو-لحين-معالجة-المخاوف-المشروعة-لأنقرة-1062400128.html
تركيا: السويد لن تصبح عضوا في الناتو لحين معالجة المخاوف المشروعة لأنقرة
تركيا: السويد لن تصبح عضوا في الناتو لحين معالجة المخاوف المشروعة لأنقرة
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن السويد لن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى يتم معالجة المخاوف المشروعة لتركيا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:30+0000
2022-05-18T16:30+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وقال ألطون في مقال كتبه لصحيفة "إكسبريسين" السويدية إن "دول مثل تركيا التي أصبحت هدفا للإرهاب، تعمل جاهدة للقضاء على المعايير المزدوجة، وبالنظر إلى التاريخ، فإنه سيكون من غير المقبول لتركيا أن تراقب كيف تحاول السويد الانضمام إلى حلف الناتو، دون أن تعيد النظر في موقفها".وكرر ألطون مطالب بلاده، بأن تسلم السويد "الإرهابيين المطلوبين" الذين تستضيفهم إلى تركيا.وأضاف "في وجهة نظر تركيا، فإن مكافحة هؤلاء الأشخاص، الذين يتظاهرون بأنهم طالبو لجوء سياسي لدى الشعب السويدي، على الرغم من أنهم ضالعون في جرائم ضد أشخاص أبرياء في تركيا، شرط لا غنى عنه للتحالف".وأعرب ألطون عن ثقته في أن "الشعب السويدي كان سيشعر بما يشعر به الأتراك اليوم، إذا قامت الحكومة التركية بإيواء المنظمة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الإرهابي في (ساحة) شتورتورجيت (في ستوكهولم).وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.ويسعى الناتو لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/لماذا-ترفض-تركيا-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-حلف-الناتو-1062397631.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الناتو

تركيا: السويد لن تصبح عضوا في الناتو لحين معالجة المخاوف المشروعة لأنقرة

16:30 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Chadica
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أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن السويد لن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى يتم معالجة المخاوف المشروعة لتركيا.
أنقرة- سبوتنيك. وقال ألطون في مقال كتبه لصحيفة "إكسبريسين" السويدية إن "دول مثل تركيا التي أصبحت هدفا للإرهاب، تعمل جاهدة للقضاء على المعايير المزدوجة، وبالنظر إلى التاريخ، فإنه سيكون من غير المقبول لتركيا أن تراقب كيف تحاول السويد الانضمام إلى حلف الناتو، دون أن تعيد النظر في موقفها".
وكرر ألطون مطالب بلاده، بأن تسلم السويد "الإرهابيين المطلوبين" الذين تستضيفهم إلى تركيا.
وأضاف "في وجهة نظر تركيا، فإن مكافحة هؤلاء الأشخاص، الذين يتظاهرون بأنهم طالبو لجوء سياسي لدى الشعب السويدي، على الرغم من أنهم ضالعون في جرائم ضد أشخاص أبرياء في تركيا، شرط لا غنى عنه للتحالف".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
لماذا ترفض تركيا انضمام فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو"؟
15:29 GMT
وأعرب ألطون عن ثقته في أن "الشعب السويدي كان سيشعر بما يشعر به الأتراك اليوم، إذا قامت الحكومة التركية بإيواء المنظمة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الإرهابي في (ساحة) شتورتورجيت (في ستوكهولم).
وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بجماعات تعتبرها إرهابية، مثل جماعة حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.
ويسعى الناتو لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.
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