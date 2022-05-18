https://arabic.sputniknews.com/20220518/تركيا-قد-تعيد-النظر-في-موقفها-تجاه-عضوية-السويد-وفنلندا-في-حلف-الناتو-1062388759.html
تركيا قد تعيد النظر في موقفها تجاه عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو
تركيا قد تعيد النظر في موقفها تجاه عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو
أشار تقرير إعلامي إلى أن تركيا ستسلم فنلندا والسويد، اللتين أعلنتا عزمهما الانضمام إلى عضوية الناتو، بيانا من عشرة شروط. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:17+0000
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الاثنين إن "أنقرة لا تستطيع أن تقول نعم لعضوية فنلندا والسويد في الناتو لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وإذا وافقت تركيا، فإن الناتو، بحسب أردوغان، "لن يكون منظمة أمنية، بل سيصبح مكانا سيكون فيه العديد من ممثلي الإرهابيين".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صباح" التركية نقلا عن مصادر، فإنه لكي تكون تركيا "حليفة" مع هذين البلدين، يجب تلبية شروط أنقرة العشرة. وبحسب الصحيفة، فإننا نتحدث عن توضيح موقف فنلندا والسويد من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا و"فروعه" من "المنظمات الإرهابية".اقرأ أيضا - أردوغان: موقفنا واضح من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ولا يمكن قبول دول داعمة للإرهاب في الحلف
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كاريكاتير, وسائط متعددة, السويد, فنلندا
تركيا قد تعيد النظر في موقفها تجاه عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو
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أشار تقرير إعلامي إلى أن تركيا ستسلم فنلندا والسويد، اللتين أعلنتا عزمهما الانضمام إلى عضوية الناتو، بيانا من عشرة شروط.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الاثنين إن "أنقرة لا تستطيع أن تقول نعم لعضوية فنلندا والسويد في الناتو
لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وإذا وافقت تركيا، فإن الناتو، بحسب أردوغان، "لن يكون منظمة أمنية، بل سيصبح مكانا سيكون فيه العديد من ممثلي الإرهابيين".
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"صباح" التركية نقلا عن مصادر، فإنه لكي تكون تركيا "حليفة" مع هذين البلدين، يجب تلبية شروط أنقرة العشرة. وبحسب الصحيفة، فإننا نتحدث عن توضيح موقف فنلندا والسويد من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا و"فروعه" من "المنظمات الإرهابية".