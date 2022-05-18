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تسجيل 5 إصابات بجدري القرود في البرتغال و2 في بريطانيا
تسجيل 5 إصابات بجدري القرود في البرتغال و2 في بريطانيا
أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات مؤكدة بمرض جدري القرود بين الشباب، بينما أعلنت بريطانيا تسجيل إصابتين جديدتين بالمرض. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T19:01+0000
2022-05-18T19:01+0000
البرتغال
أمراض
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قالت مديرية الصحة العامة في البرتغال إنها تتحقق أيضا من 15 حالة اشتباه، مشيرة إلى أن جميع الحالات تم رصدها خلال الشهر الجاري في المنطقة المحيطة بالعاصمة لشبونة، بحسب أسوشيتدبرس.وذكرت السلطات أن جميع الإصابات في أوساط الرجال ومعظمهم من الشباب.وظهرت على المصابين الذين أبلغ أن حالتهم مستقرة آفات جلدية. ولم تذكر السلطات إذا ما كان لديهم تاريخ في السفر إلى أفريقيا أو لديهم علاقات بالحالات الأخيرة التي اكتشفت في بريطانيا أو أماكن أخرى.وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أنها رصدت إصابتين جديدتين بجدري القرود إحداهما في لندن والأخرى في جنوب شرق إنجلترا.وقالت إنه لم يسبق لأي من المصابين السفر إلى أفريقيا وإنه من المحتمل أن يكونا أصيبا في بريطانيا.في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل أربع إصابات بجدري القرود بين رجال مثليين وثنائيي الجنس في لندن.وتكشف الإصابات في البرتغال وبريطانيا عن تفش غير معتاد في أوروبا لمرض عادة ما كان يقتصر على أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/الصحة-العالمية-تحذر-من-انتشار-فيروس-جدري-القرود-القاتل-1062385464.html
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البرتغال, أمراض

تسجيل 5 إصابات بجدري القرود في البرتغال و2 في بريطانيا

19:01 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Dominic Lipinskiضباط الشرطة يقفون خارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن حيث لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة
ضباط الشرطة يقفون خارج مستشفى سانت توماس في وسط لندن حيث لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Dominic Lipinski
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أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات مؤكدة بمرض جدري القرود بين الشباب، بينما أعلنت بريطانيا تسجيل إصابتين جديدتين بالمرض.
قالت مديرية الصحة العامة في البرتغال إنها تتحقق أيضا من 15 حالة اشتباه، مشيرة إلى أن جميع الحالات تم رصدها خلال الشهر الجاري في المنطقة المحيطة بالعاصمة لشبونة، بحسب أسوشيتدبرس.
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس جدري القرود القاتل
11:39 GMT
وذكرت السلطات أن جميع الإصابات في أوساط الرجال ومعظمهم من الشباب.
وظهرت على المصابين الذين أبلغ أن حالتهم مستقرة آفات جلدية. ولم تذكر السلطات إذا ما كان لديهم تاريخ في السفر إلى أفريقيا أو لديهم علاقات بالحالات الأخيرة التي اكتشفت في بريطانيا أو أماكن أخرى.
وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أنها رصدت إصابتين جديدتين بجدري القرود إحداهما في لندن والأخرى في جنوب شرق إنجلترا.
وقالت إنه لم يسبق لأي من المصابين السفر إلى أفريقيا وإنه من المحتمل أن يكونا أصيبا في بريطانيا.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل أربع إصابات بجدري القرود بين رجال مثليين وثنائيي الجنس في لندن.
وتكشف الإصابات في البرتغال وبريطانيا عن تفش غير معتاد في أوروبا لمرض عادة ما كان يقتصر على أفريقيا.
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