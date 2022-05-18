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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220518/تشاووش-أوغلو-يجري-التجهيز-للقاء-بين-أردوغان-وبايدن-لمناقشة-العلاقات-الثنائية-1062406201.html
تشاووش أوغلو: يجري التجهيز للقاء بين أردوغان وبايدن لمناقشة العلاقات الثنائية
تشاووش أوغلو: يجري التجهيز للقاء بين أردوغان وبايدن لمناقشة العلاقات الثنائية
أكد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T20:12+0000
2022-05-18T20:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فنلندا
أخبار تركيا اليوم
جو بايدن
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أنقرة، 18 مايو - سبوتنيك. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الرئيسين، التركي والأمريكي، سيناقشان القضايا الثنائية.وأوضح تشاووش أوغلو أنه كان هناك اجتماع على المستوى الوزاري، اليوم، في وقت قامت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، بزيارة أنقرة، مستطردا أنه، "من المقرر عقد اجتماع على مستوى قادة البلدين لمناقشة القضايا التي نشأت في العلاقات الثنائية".وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية التركي أن الناتو سيناقش مخاوف بلاده بشأن عضوية فنلندا والسويد في الحلف.وقدم سفيرا السويد وفنلندا لدى الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل (مقر حلف الناتو)، اليوم الأربعاء، إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، طلبي انضمام بلديهما إلى هذه المنظمة.وقالت بعثتا السويد وفنلندا في الناتو، عبر "تويتر"، إن هذا اليوم "تاريخي"؛ لقد قدمت فنلندا والسويد طلبات الحصول على عضوية الناتو.من جهته، أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عبر "تويتر"، تسلمه الطلبين؛ قائلا، "تشرفنا باستلام طلبات عضوية فنلندا والسويد في الناتو .. هذا يوم جيد، في لحظة حرجة لأمننا".ونوه ستولتنبرغ إلى الطلبات التي قٌدمت اليوم هي "خطوة تاريخية"، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية للحصول على عضوية الناتو.وحذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/أنقرة-مسألة-انضمام-فنلندا-والسويد-لحلف-الناتو-لن-تتقدم-ما-لم-يتم-معالجة-مخاوف-تركيا-الأمنية-1062402803.html
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فنلندا, أخبار تركيا اليوم, جو بايدن

تشاووش أوغلو: يجري التجهيز للقاء بين أردوغان وبايدن لمناقشة العلاقات الثنائية

20:12 GMT 18.05.2022
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
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أكد مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن.
أنقرة، 18 مايو - سبوتنيك. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الرئيسين، التركي والأمريكي، سيناقشان القضايا الثنائية.
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
أنقرة: مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لن تتقدم ما لم يتم معالجة مخاوف تركيا الأمنية
17:33 GMT
وأوضح تشاووش أوغلو أنه كان هناك اجتماع على المستوى الوزاري، اليوم، في وقت قامت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، بزيارة أنقرة، مستطردا أنه، "من المقرر عقد اجتماع على مستوى قادة البلدين لمناقشة القضايا التي نشأت في العلاقات الثنائية".
وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية التركي أن الناتو سيناقش مخاوف بلاده بشأن عضوية فنلندا والسويد في الحلف.
وقدم سفيرا السويد وفنلندا لدى الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل (مقر حلف الناتو)، اليوم الأربعاء، إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، طلبي انضمام بلديهما إلى هذه المنظمة.

وقالت بعثتا السويد وفنلندا في الناتو، عبر "تويتر"، إن هذا اليوم "تاريخي"؛ لقد قدمت فنلندا والسويد طلبات الحصول على عضوية الناتو.

من جهته، أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عبر "تويتر"، تسلمه الطلبين؛ قائلا، "تشرفنا باستلام طلبات عضوية فنلندا والسويد في الناتو .. هذا يوم جيد، في لحظة حرجة لأمننا".

ونوه ستولتنبرغ إلى الطلبات التي قٌدمت اليوم هي "خطوة تاريخية"، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية للحصول على عضوية الناتو.

وحذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.
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