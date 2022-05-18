https://arabic.sputniknews.com/20220518/تضاعف-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وتركيا-إلى-137-مليار-دولار-في-3-أشهر-1062399819.html

تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا إلى 13.7 مليار دولار في 3 أشهر

تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا إلى 13.7 مليار دولار في 3 أشهر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال زيارة عمل لأنقرة اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة بين روسيا وتركيا نما في الربع الأول بأكثر من الضعف، رغم الوضع... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T16:22+0000

2022-05-18T16:22+0000

2022-05-18T16:22+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

اقتصاد

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موسكو- سبوتنيك. وقال المسؤول الروسي: "بشكل عام، على الرغم من الوضع الاقتصادي الحالي، تظهر التجارة بين بلدينا نموا، في عام 2021 نمت بنسبة 57% لتصل إلى 33 مليار دولار".وهذا العام، في الربع الأول وحده، كانت هناك زيادة نسبتها 110% إلى 13.7 مليار دولار. وفقا لنائب رئيس الوزراء الذي أضاف: "الظروف الحالية تفتح فرصا جديدة لدولنا لتعزيز وتطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة".وقال نوفاك في الوقت نفسه، إنه من أجل الحفاظ على اتجاه إيجابي في التجارة، ومن المهم مواصلة العمل على خفض الحواجز أمام التجارة الثنائية، مضيفا في هذا الصدد أن التعاون بين دوائر الجمارك في البلدين يتطور بشكل نشط.وصل نوفاك في زيارة عمل إلى تركيا اليوم الأربعاء، وناقش التعاون الثنائي مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، وكذلك مع وزير التجارة، ورئيس الجزء التركي من اللجنة الحكومية الدولية محمد موس.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/نوفاك-اتفقنا-مع-تركيا-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بين-البلدين-1062397972.html

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