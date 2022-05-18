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حديث محمد بن زايد وحكام الإمارات يثير تفاعلا واسعا... فيديو
حديث محمد بن زايد وحكام الإمارات يثير تفاعلا واسعا... فيديو
تداول الإماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات الجديد مع حكام الإمارات الذين جاؤوا للتعزية بوفاة الشيخ خليفة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:06+0000
2022-05-18T09:11+0000
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مقطع الفيديو المتداول نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الثلاثاء.ووصف الإماراتيون أسلوب حديث رئيس الإمارات الجديد وباقي حكام دولة الإمارات بـ"المشهد التاريخي".وأشاروا إلى أن انتقال السلطة بإجراءات سلسة يعد نجاحا للمنظومة الدستورية الاماراتية.وغرد رئيس دولة الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، لأول مرة منذ إعلان وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد السابق، قائلا إن "الأمانة ثقيلة"، في إشارة لتوليه مسؤولية البلاد.ونعى محمد بن زايد أخاه الراحل في تغريدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "بحكمته وكرمه، كان أخي خليفة بن زايد قلب عائلتنا ووصي أمتنا، وكان محبوبا للغاية وسيُفتقد بشدة، لكن إرثه الرائع سوف يستمر إلى الأبد، لعل الله يمنحه السلام الأبدي".أعلنت الإمارات، يوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.ويوم السبت، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/في-أول-تغريدة-منذ-وفاة-أخيه-محمد-بن-زايد-الأمانة-ثقيلة-1062360361.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

حديث محمد بن زايد وحكام الإمارات يثير تفاعلا واسعا... فيديو

09:06 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 18.05.2022)
© AFP 2022 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Money SHARMA
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تداول الإماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات الجديد مع حكام الإمارات الذين جاؤوا للتعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد وتهنئة الرئيس الجديد بمنصبه.
مقطع الفيديو المتداول نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الثلاثاء.
ووصف الإماراتيون أسلوب حديث رئيس الإمارات الجديد وباقي حكام دولة الإمارات بـ"المشهد التاريخي".
وأشاروا إلى أن انتقال السلطة بإجراءات سلسة يعد نجاحا للمنظومة الدستورية الاماراتية.
وغرد رئيس دولة الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، لأول مرة منذ إعلان وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد السابق، قائلا إن "الأمانة ثقيلة"، في إشارة لتوليه مسؤولية البلاد.
ونعى محمد بن زايد أخاه الراحل في تغريدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "بحكمته وكرمه، كان أخي خليفة بن زايد قلب عائلتنا ووصي أمتنا، وكان محبوبا للغاية وسيُفتقد بشدة، لكن إرثه الرائع سوف يستمر إلى الأبد، لعل الله يمنحه السلام الأبدي".
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع أخيه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
في أول تغريدة منذ وفاة أخيه... محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة
أمس, 17:12 GMT
أعلنت الإمارات، يوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.
كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
ويوم السبت، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
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