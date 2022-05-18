حديث محمد بن زايد وحكام الإمارات يثير تفاعلا واسعا... فيديو
09:06 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 18.05.2022)
© AFP 2022 / Money SHARMAولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
© AFP 2022 / Money SHARMA
تداول الإماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات الجديد مع حكام الإمارات الذين جاؤوا للتعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد وتهنئة الرئيس الجديد بمنصبه.
مقطع الفيديو المتداول نشره مكتب أبوظبي الإعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الثلاثاء.
محمد بن زايد: رحم الله أخي خليفة .. الأمانة ثقيلة .. نسأل الله التوفيق والعون والسداد. pic.twitter.com/RMHxYUvbqI— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) May 17, 2022
ووصف الإماراتيون أسلوب حديث رئيس الإمارات الجديد وباقي حكام دولة الإمارات بـ"المشهد التاريخي".
#الحمدلله_على_نعمة_الامارات #هنا_الامارات : مشهد تاريخي لمبايعة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد_آل_نهيان رئيساً للدولة في اجتماع عنوانه الحكمة و الوفاء و التوافق و رسالته رفعة الوطن و خدمة الشعب و إكمال مسيرة الخير وحمل الأمانة ..— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) May 18, 2022
حفظ الله حكامنا ..
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وأشاروا إلى أن انتقال السلطة بإجراءات سلسة يعد نجاحا للمنظومة الدستورية الاماراتية.
الامن والاستقرار والرخاء غاية كل الشعوب..— د.عيسى تركي. (@isa_turki) May 18, 2022
انتخاب سمو الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الامارات - ليكون ثالث رئيس للإمارات منذ نشأتها بإجراءات سلسة - يعد نجاحًا للمنظومة الدستورية الاماراتية..
وفق الله حكام دول الخليج للمزيد من النجاح ولشعوبهم السلام والخير والنماء.. https://t.co/pAXG6nzPGI pic.twitter.com/a6q9jVCND4
وغرد رئيس دولة الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، لأول مرة منذ إعلان وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد السابق، قائلا إن "الأمانة ثقيلة"، في إشارة لتوليه مسؤولية البلاد.
ونعى محمد بن زايد أخاه الراحل في تغريدة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "بحكمته وكرمه، كان أخي خليفة بن زايد قلب عائلتنا ووصي أمتنا، وكان محبوبا للغاية وسيُفتقد بشدة، لكن إرثه الرائع سوف يستمر إلى الأبد، لعل الله يمنحه السلام الأبدي".
أعلنت الإمارات، يوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.
كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
ويوم السبت، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.