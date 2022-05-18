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https://arabic.sputniknews.com/20220518/تقرير-البريطانيون-يلجؤون-إلى-ماكدونالدز-هربا-من-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1062375891.html
تقرير: البريطانيون يلجؤون إلى "ماكدونالدز" هربا من ارتفاع أسعار الطاقة
تقرير: البريطانيون يلجؤون إلى "ماكدونالدز" هربا من ارتفاع أسعار الطاقة
أشار تقرير إعلامي إلى أن البريطانيين حولوا مطاعم الوجبات السريعة إلى آماكن للجوء توفيرا لأسعار الطاقة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T07:28+0000
2022-05-18T07:28+0000
بريطانيا
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية فإن ارتفاع أسعار الطاقة دفع لاستخدام مطاعم الوجبات السريعة ومنها "ماكدونالدز" كملجأ لتوفير المصاريف.ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة صندوق "بنك الوقود"، ماثيو كول، قوله " إن العائلات تلجأ لإستخدام هذه المطاعم كمطبخ وحمام وغرفة معيشة".وقال كول أنه حاول إقناع السكان بعدم حرق الأثاث أو المنصات الخشبية للتدفئة خوفا من إشعال النار في منازلهم.هذا وسجل التضخم السنوي في بريطانيا في أبريل/نيسان أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982 ليصل إلى 9% مقابل 7% في الشهر السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS).وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 2.5% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في مارس.
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تقرير: البريطانيون يلجؤون إلى "ماكدونالدز" هربا من ارتفاع أسعار الطاقة

07:28 GMT 18.05.2022
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ماكدونالدز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أشار تقرير إعلامي إلى أن البريطانيين حولوا مطاعم الوجبات السريعة إلى آماكن للجوء توفيرا لأسعار الطاقة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية فإن ارتفاع أسعار الطاقة دفع لاستخدام مطاعم الوجبات السريعة ومنها "ماكدونالدز" كملجأ لتوفير المصاريف.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة صندوق "بنك الوقود"، ماثيو كول، قوله " إن العائلات تلجأ لإستخدام هذه المطاعم كمطبخ وحمام وغرفة معيشة".

مضيفا أنه وبسبب التضخم "الهائل" فإن الآباء يأخذون أبنائهم إلى هذه المطاعم حيث يشترون لهم وجبة صغيرة ببضع سنتات ليحصلوا على الدفأ داخل المطعم ومن ثم يقومون بغسل وجوههم وتنظيف أسنانهم في حمامات المطاعم ومن ثم يجلسون لساعات طويلة على هواتفهم مستغلين شبكة "واي فاي" المجانية الموجودة في هذه المطاعم.

وقال كول أنه حاول إقناع السكان بعدم حرق الأثاث أو المنصات الخشبية للتدفئة خوفا من إشعال النار في منازلهم.
هذا وسجل التضخم السنوي في بريطانيا في أبريل/نيسان أعلى مستوى قياسي له منذ مارس 1982 ليصل إلى 9% مقابل 7% في الشهر السابق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS).
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 2.5% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في مارس.
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