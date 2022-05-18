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https://arabic.sputniknews.com/20220518/تقرير-يتحدث-عن-صداع-تسببت-به-روسيا-للغرب-1062378396.html
تقرير يتحدث عن صداع تسببت به روسيا للغرب
تقرير يتحدث عن صداع تسببت به روسيا للغرب
وصف تقرير إعلامي الغاز الروسي بأنه تسبب بإزعاج للسياسيين والبنوك المركزية الأوروبية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:24+0000
2022-05-18T08:24+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع Business Insider، فإن الانقطاعات في إمدادات الطاقة أصبحت أكثر حدة في الاتحاد الأوروبي، الذي يتلقى ربع وارداته النفطية و 40% من الغاز الطبيعي من روسيا.هذا واستثمر الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو في مشاريع خطوط الأنابيب لتلبية الطلب، وإيجاد بدائل، وسيستغرق ذلك وقتا طويلا وسيكون مكلفا. وتنظر أوروبا إلى أفريقيا كمصدر محتمل للغاز في المستقبل، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية لنقل الوقود الأزرق بين القارات. وخلص التقرير إلى أن هذه الإجراءات تترك الاتحاد الأوروبي بدون حل سريع، في حين أنه قد يرعى انتقالا أسرع إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، فإن هذا يشير إلى أنه سيتعين على الدول تحمل الأسعار المرتفعة لبعض الوقت.
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اقتصاد

تقرير يتحدث عن صداع تسببت به روسيا للغرب

08:24 GMT 18.05.2022
© Depositphotos / 63ru78محطة غاز
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Depositphotos / 63ru78
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وصف تقرير إعلامي الغاز الروسي بأنه تسبب بإزعاج للسياسيين والبنوك المركزية الأوروبية.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع Business Insider، فإن الانقطاعات في إمدادات الطاقة أصبحت أكثر حدة في الاتحاد الأوروبي، الذي يتلقى ربع وارداته النفطية و 40% من الغاز الطبيعي من روسيا.

ووفقا لرئيس Dragonfly، ديفيد كلاريدج، فإن خطة الدول الأوروبية للتخلي عن ناقلات الطاقة الروسية ستؤدي إلى زيادة حادة في أسعارها.

هذا واستثمر الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو في مشاريع خطوط الأنابيب لتلبية الطلب، وإيجاد بدائل، وسيستغرق ذلك وقتا طويلا وسيكون مكلفا.
وتنظر أوروبا إلى أفريقيا كمصدر محتمل للغاز في المستقبل، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية لنقل الوقود الأزرق بين القارات.
وأشار التقرير إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى محدودة ولن تكون قادرة على تعويض النقص الحالي.
وخلص التقرير إلى أن هذه الإجراءات تترك الاتحاد الأوروبي بدون حل سريع، في حين أنه قد يرعى انتقالا أسرع إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، فإن هذا يشير إلى أنه سيتعين على الدول تحمل الأسعار المرتفعة لبعض الوقت.
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