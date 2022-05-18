https://arabic.sputniknews.com/20220518/حجم-الاستثمار-الأجنبي-المتراكم-في-موسكو-يتجاوز-256-مليار-دولار-1062382557.html
حجم الاستثمار الأجنبي المتراكم في موسكو يتجاوز 256 مليار دولار
حجم الاستثمار الأجنبي المتراكم في موسكو يتجاوز 256 مليار دولار
تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو 256 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:17+0000
2022-05-18T10:17+0000
2022-05-18T10:17+0000
اقتصاد
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وقالت داريا ستيبانوفا، نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، اليوم الأربعاء، في إطار الجلسة العامة للمؤتمر الدولي عن بعد "MOSCOW-GCC 2022"، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو تجاوز 256 مليار دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.ووفقا لها، وصل حجم الاستثمارات من دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط (غرب آسيا) إلى موسكو 17.3 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021. بالنسبة لهذا العام، كان النمو 77%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
حجم الاستثمار الأجنبي المتراكم في موسكو يتجاوز 256 مليار دولار
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تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو 256 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.
وقالت داريا ستيبانوفا، نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، اليوم الأربعاء، في إطار الجلسة العامة للمؤتمر الدولي عن بعد "MOSCOW-GCC 2022"، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو
تجاوز 256 مليار دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.
وقالت ستيبانوفا: "موسكو مهتمة أيضا بالشراكة. العاصمة كانت ولا تزال المنطقة الأكثر جذبا للاستثمار في روسيا. تجاوز الحجم المتراكم للاستثمار الأجنبي 256 مليار دولار".
ووفقا لها، وصل حجم الاستثمارات من دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط (غرب آسيا) إلى موسكو 17.3 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021. بالنسبة لهذا العام، كان النمو 77%.