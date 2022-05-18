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https://arabic.sputniknews.com/20220518/حجم-الاستثمار-الأجنبي-المتراكم-في-موسكو-يتجاوز-256-مليار-دولار-1062382557.html
حجم الاستثمار الأجنبي المتراكم في موسكو يتجاوز 256 مليار دولار
حجم الاستثمار الأجنبي المتراكم في موسكو يتجاوز 256 مليار دولار
تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو 256 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:17+0000
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اقتصاد
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وقالت داريا ستيبانوفا، نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، اليوم الأربعاء، في إطار الجلسة العامة للمؤتمر الدولي عن بعد "MOSCOW-GCC 2022"، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو تجاوز 256 مليار دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.ووفقا لها، وصل حجم الاستثمارات من دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط (غرب آسيا) إلى موسكو 17.3 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021. بالنسبة لهذا العام، كان النمو 77%.
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اقتصاد

حجم الاستثمار الأجنبي المتراكم في موسكو يتجاوز 256 مليار دولار

10:17 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورمشهد يطل على العاصمة موسكو من منصة المشاهدة "بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب "فيديراتسيا" (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي "موسكفا-سيتي" (موسكو سيتي)
مشهد يطل على العاصمة موسكو من منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الفيدرالية)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Aleksander Vilf
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تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو 256 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021.
وقالت داريا ستيبانوفا، نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، اليوم الأربعاء، في إطار الجلسة العامة للمؤتمر الدولي عن بعد "MOSCOW-GCC 2022"، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في اقتصاد موسكو تجاوز 256 مليار دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.
وقالت ستيبانوفا: "موسكو مهتمة أيضا بالشراكة. العاصمة كانت ولا تزال المنطقة الأكثر جذبا للاستثمار في روسيا. تجاوز الحجم المتراكم للاستثمار الأجنبي 256 مليار دولار".
ووفقا لها، وصل حجم الاستثمارات من دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط (غرب آسيا) إلى موسكو 17.3 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2021. بالنسبة لهذا العام، كان النمو 77%.
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