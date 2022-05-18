https://arabic.sputniknews.com/20220518/خامنئي-يدعو-الإيرانيين-لزيادة-الإنجاب-ويحذر-من-شيخوخة-السكان-1062381138.html

خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"

خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن حكومة بلاده تولي اهتماما بالغا بمنع "شيخوخة السكان"، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرا يتم بذلها من قبل المسؤولين عن... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T09:39+0000

2022-05-18T09:39+0000

2022-05-18T09:39+0000

العالم

أخبار إيران

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وأكد خامنئي أن العمل على منع شيخوخة السكان ومعدلات النمو السكاني يمثلان أهمية كبيرة للحكومة ومن القضايا الضرورية بالنسبة لها، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأربعاء.ووجه خامنئي رسالة إلى المعنيين بالنمو السكاني والناشطين، دعاهم فيها إلى تجديد شباب سكان إيران ودعم النمو السكاني لإنقاذ البلاد من خطر "شيخوخة السكان".وتابع: "منع شيخوخة السكان من الفرائض الضرورية للحكومة"، مضيفا: "يجب تقديم الدعم للأسر عن طريق الأشخاص والمراكز الثقافية المؤثرة".ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن تجديد شباب سكان إيران أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا على المدى الطويل.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/دبلوماسية-إيرانية-في-الأمم-المتحدة-فرض-الحظر-على-الدول-غير-قانوني-ويؤثر-سلبا-على-حياة-المواطنين-1061659250.html

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