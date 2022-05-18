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خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"
خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"
قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن حكومة بلاده تولي اهتماما بالغا بمنع "شيخوخة السكان"، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرا يتم بذلها من قبل المسؤولين عن... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:39+0000
2022-05-18T09:39+0000
العالم
أخبار إيران
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وأكد خامنئي أن العمل على منع شيخوخة السكان ومعدلات النمو السكاني يمثلان أهمية كبيرة للحكومة ومن القضايا الضرورية بالنسبة لها، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأربعاء.ووجه خامنئي رسالة إلى المعنيين بالنمو السكاني والناشطين، دعاهم فيها إلى تجديد شباب سكان إيران ودعم النمو السكاني لإنقاذ البلاد من خطر "شيخوخة السكان".وتابع: "منع شيخوخة السكان من الفرائض الضرورية للحكومة"، مضيفا: "يجب تقديم الدعم للأسر عن طريق الأشخاص والمراكز الثقافية المؤثرة".ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن تجديد شباب سكان إيران أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا على المدى الطويل.
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العالم, أخبار إيران

خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"

09:39 GMT 18.05.2022
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo
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قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن حكومة بلاده تولي اهتماما بالغا بمنع "شيخوخة السكان"، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرا يتم بذلها من قبل المسؤولين عن هذه القضية.
وأكد خامنئي أن العمل على منع شيخوخة السكان ومعدلات النمو السكاني يمثلان أهمية كبيرة للحكومة ومن القضايا الضرورية بالنسبة لها، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأربعاء.
ووجه خامنئي رسالة إلى المعنيين بالنمو السكاني والناشطين، دعاهم فيها إلى تجديد شباب سكان إيران ودعم النمو السكاني لإنقاذ البلاد من خطر "شيخوخة السكان".
طهران، إيران 26 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
دبلوماسية إيرانية في الأمم المتحدة: فرض الحظر على الدول غير قانوني ويؤثر سلبا على حياة المواطنين
27 أبريل, 10:54 GMT
وتابع: "منع شيخوخة السكان من الفرائض الضرورية للحكومة"، مضيفا: "يجب تقديم الدعم للأسر عن طريق الأشخاص والمراكز الثقافية المؤثرة".
ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن تجديد شباب سكان إيران أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا على المدى الطويل.
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