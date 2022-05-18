https://arabic.sputniknews.com/20220518/خامنئي-يدعو-الإيرانيين-لزيادة-الإنجاب-ويحذر-من-شيخوخة-السكان-1062381138.html
خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"
خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"
قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن حكومة بلاده تولي اهتماما بالغا بمنع "شيخوخة السكان"، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرا يتم بذلها من قبل المسؤولين عن... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:39+0000
2022-05-18T09:39+0000
2022-05-18T09:39+0000
العالم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/08/1045500899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ea811ba9a6bd7449772a04266689475.jpg
وأكد خامنئي أن العمل على منع شيخوخة السكان ومعدلات النمو السكاني يمثلان أهمية كبيرة للحكومة ومن القضايا الضرورية بالنسبة لها، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأربعاء.ووجه خامنئي رسالة إلى المعنيين بالنمو السكاني والناشطين، دعاهم فيها إلى تجديد شباب سكان إيران ودعم النمو السكاني لإنقاذ البلاد من خطر "شيخوخة السكان".وتابع: "منع شيخوخة السكان من الفرائض الضرورية للحكومة"، مضيفا: "يجب تقديم الدعم للأسر عن طريق الأشخاص والمراكز الثقافية المؤثرة".ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن تجديد شباب سكان إيران أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا على المدى الطويل.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/دبلوماسية-إيرانية-في-الأمم-المتحدة-فرض-الحظر-على-الدول-غير-قانوني-ويؤثر-سلبا-على-حياة-المواطنين-1061659250.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/08/1045500899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6898bcf44556aae91be54239cd131c72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران
خامنئي يدعو الإيرانيين لزيادة الإنجاب ويحذر من "شيخوخة السكان"
تابعنا عبر
قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن حكومة بلاده تولي اهتماما بالغا بمنع "شيخوخة السكان"، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرا يتم بذلها من قبل المسؤولين عن هذه القضية.
وأكد خامنئي أن العمل على منع شيخوخة السكان ومعدلات النمو السكاني يمثلان أهمية كبيرة للحكومة ومن القضايا الضرورية
بالنسبة لها، حسبما ذكرت
وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأربعاء.
ووجه خامنئي رسالة إلى المعنيين بالنمو السكاني والناشطين، دعاهم فيها إلى تجديد شباب سكان إيران ودعم النمو السكاني لإنقاذ البلاد
من خطر "شيخوخة السكان".
وتابع: "منع شيخوخة السكان من الفرائض الضرورية للحكومة"، مضيفا: "يجب تقديم الدعم للأسر عن طريق الأشخاص والمراكز الثقافية المؤثرة".
ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن تجديد شباب سكان إيران
أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا على المدى الطويل.