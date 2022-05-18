https://arabic.sputniknews.com/20220518/خبيرة-تغذية-تحذر-من-الأطعمة-المسببة-لالتهابات-البشرة-1062402687.html

خبيرة تغذية تحذر من الأطعمة المسببة لالتهابات البشرة

خبيرة تغذية تحذر من الأطعمة المسببة لالتهابات البشرة

عزت اختصاصية التغذية إيكاترينا نوفيكوفا الأسباب الرئيسية للعديد من مشاكل الجلد، إلى الحليب والحلويات. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T17:38+0000

2022-05-18T17:38+0000

2022-05-18T17:38+0000

العالم

الصحة

حليب

أنسولين

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ووفقًا للخبيرة، يمكن أن تسبب منتجات الألبان ظهور حب الشباب على الوجه، "الأمر كله يتعلق بـ (بروتين) كازين A1، الموجود في حليب البقر. ونتيجة لإطلاق تفاعلات معينة، يبدأ زيادة إنتاج الزهم (مادة دهنية يفرزها الجلد)".بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة أيضا الحلويات والمعجنات والفواكه الحلوة، حيث تسبب هذه الأطعمة ارتفاع نسبة الأنسولين"، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الالتهابات في الجسم، بحسب موقع " medikforum".ولاحظت نوفيكوفا أيضا أن حالات الاحتقان في الجهاز اللمفاوي، و"دسباقتريوز" الأمعاء، وهو خلل في النبيت الجرثومي المعوي الذي يقلل من قدرة امتصاص العناصر الغذائية، وعدم التوازن الهرموني لدى النساء يمكن أن تؤثر أيضا على صحة وشكل الجلد وإصابته بأشكال من الطفح الجلدي.وفي الختام أوصت الخبيرة بمراعاة مواعيد النوم والحصول على الراحة وتجنب التوتر من أجل منع حدوث الالتهابات على الوجه.وفي وقت سابق من شهر مايو/أيار، حددت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل تاتيانا باليرانو سبب الشيخوخة الواضح للوجه، حيث أشارت إلى أنه غالبًا ما ترتبط الشيخوخة بارتفاع هرموني بسبب اضطراب الغدة الدرقية أثناء انقطاع الطمث.

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العالم, الصحة, حليب, أنسولين