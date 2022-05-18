https://arabic.sputniknews.com/20220518/خبير-تغذية-يشرح-كيفية-اختيار-الشوكولاتة-الصحية-1062393627.html
خبير تغذية يشرح كيفية اختيار الشوكولاتة الصحية
خبير تغذية يشرح كيفية اختيار الشوكولاتة الصحية
أخبرت أخصائية التغذية فالنتينا جوكوفا ما الذي تبحث عنه عند اختيار الشوكولاتة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:42+0000
2022-05-18T13:42+0000
2022-05-18T13:42+0000
مجتمع
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وقالت جوكوفا لوكالة "سبوتنيك": "لا فائدة من الشوكولاتة التي تحتوي على السكر في المقام الأول". مؤكدة أنه "يجب أن يكون مكانها حبوب الكاكاو".وقالت: "من المهم أيضًا الانتباه إلى عدم وجود مكونات غير ضرورية في التركيبة مثل النكهات والمحليات وما إلى ذلك".وأوصت باختيار الشوكولاتة مع المحليات الطبيعية، مثل العسل أو التمر. "فهي صحية وألذ بكثير".بالإضافة إلى ذلك، نصحت خبيرة التغذية عشاق شوكولاتة الحليب باستبدالها بالشوكولاتة الداكنة، وكذلك الاهتمام أكثر بالشوكولاتة "الصحية" مع الفواكه المجففة، لاحتوائها على أيزومالت ومستحلبات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبير تغذية يشرح كيفية اختيار الشوكولاتة الصحية
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أخبرت أخصائية التغذية فالنتينا جوكوفا ما الذي تبحث عنه عند اختيار الشوكولاتة.
وقالت جوكوفا لوكالة "سبوتنيك": "لا فائدة من الشوكولاتة التي تحتوي على السكر في المقام الأول". مؤكدة أنه "يجب أن يكون مكانها حبوب الكاكاو".
وقالت: "من المهم أيضًا الانتباه إلى عدم وجود مكونات غير ضرورية في التركيبة مثل النكهات والمحليات وما إلى ذلك".
وأوصت باختيار الشوكولاتة مع المحليات الطبيعية، مثل العسل أو التمر. "فهي صحية وألذ بكثير".
بالإضافة إلى ذلك، نصحت خبيرة التغذية عشاق شوكولاتة الحليب باستبدالها بالشوكولاتة الداكنة، وكذلك الاهتمام أكثر بالشوكولاتة "الصحية" مع الفواكه المجففة، لاحتوائها على أيزومالت ومستحلبات".