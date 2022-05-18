https://arabic.sputniknews.com/20220518/خبير-حكومتا-الدبيبة-وباشاغا-مسؤولتان-عن-عرقلة-الانتخابات-وإثارة-الفوضى-1062391012.html
خبير: حكومتا الدبيبة وباشاغا مسؤولتان عن عرقلة الانتخابات وإثارة الفوضى
خبير: حكومتا الدبيبة وباشاغا مسؤولتان عن عرقلة الانتخابات وإثارة الفوضى
قال المحلل السياسي الليبي، أحمد الخميسي، إن رئيس حكومة الوحدة ورئيس الحكومة المكلف كلاهما على خطأ، ومسؤولان عن عرقلة الانتخابات وإحداث الفوضى. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:50+0000
2022-05-18T12:50+0000
2022-05-18T12:50+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأوضح في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أن "رئيس حكومة الوحدة لا يريد تسليم السلطة ورئيس الحكومة المكلف يريد الولوج إلى طرابلس بأي طريقة، رغم أن باشاغا أكد أنه سيواصل عمله من مدينة سرت".وأضاف الخميسي أن: وأشار الخميسي إلى اعتقاده بأنه لن تكون هناك انتخابات في ظل استمرار وجود مثل هذه الأجسام.وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد استعداد حكومته لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا منتصف العام الجاري.واتهم حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان بالسعي لإحداث الفوضى وعرقلة إجراء الانتخابات.من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن حكومته لم ترفع السلاح في وجه أحد، مؤكدا أنه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة في ليبيا.وأضاف أن حكومته "تؤمن بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة عملت على تعطيل الانتخابات في ليبيا بجميع الطرق".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
خبير: حكومتا الدبيبة وباشاغا مسؤولتان عن عرقلة الانتخابات وإثارة الفوضى
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قال المحلل السياسي الليبي، أحمد الخميسي، إن رئيس حكومة الوحدة ورئيس الحكومة المكلف كلاهما على خطأ، ومسؤولان عن عرقلة الانتخابات وإحداث الفوضى.
وأوضح في حديث لـ"راديو سبوتنيك
" أن "رئيس حكومة الوحدة لا يريد تسليم السلطة ورئيس الحكومة المكلف يريد الولوج إلى طرابلس بأي طريقة، رغم أن باشاغا أكد أنه سيواصل عمله من مدينة سرت".
مشكلة الانتخابات ليست فقط في الحكومتين وإنما في الأطراف السياسية كالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب فهما خطان متوازيان لا يلتقيان إلا لمصالحهما فقط.
وأشار الخميسي إلى اعتقاده بأنه لن تكون هناك انتخابات في ظل استمرار وجود مثل هذه الأجسام.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد استعداد حكومته لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا منتصف العام الجاري.
واتهم حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل البرلمان بالسعي لإحداث الفوضى وعرقلة إجراء الانتخابات.
من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، إن حكومته لم ترفع السلاح في وجه أحد، مؤكدا أنه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة في ليبيا.
وأضاف أن حكومته "تؤمن بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة"، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة عملت على تعطيل الانتخابات في ليبيا بجميع الطرق".