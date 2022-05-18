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https://arabic.sputniknews.com/20220518/خبير-يتوقع-خسائر-وبردا-في-ألمانيا-بدون-الغاز-الروسي-1062373218.html
خبير يتوقع خسائر وبردا في ألمانيا بدون الغاز الروسي
خبير يتوقع خسائر وبردا في ألمانيا بدون الغاز الروسي
إذا تُركت ألمانيا بدون غاز روسي ولم تجد بديلًا لها، فستواجه البلاد خسائر كبيرة وخريفًا باردًا، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج". 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T05:09+0000
2022-05-18T05:09+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي الألماني كريستيان جينيتز قوله: "ألمانيا لن تواجه خريفًا دافئا، بل خريفًا باردًا". وحذر الخبير الاقتصادي من أن الشركات مجبرة على التكيف مع تقنين وتوزيع الغاز من قبل وكالة الشبكة الفيدرالية والمستهلكين من القطاع الخاص - مع أسعار مرتفعة ومبان أكثر برودة.لا يمكن فرض حظر على الغاز الروسي إلا إذا خففت الحكومة الألمانية من عواقب مثل هذا القرار. وشدد جينيتز على أنه إذا تم التخلي عن الغاز الروسي في الخريف، فإن الصناعة الألمانية ستواجه خسائر فادحة، فضلاً عن ارتفاع في البطالة وموجة من حالات الإفلاس.
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أخبار ألمانيا, اقتصاد

خبير يتوقع خسائر وبردا في ألمانيا بدون الغاز الروسي

05:09 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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إذا تُركت ألمانيا بدون غاز روسي ولم تجد بديلًا لها، فستواجه البلاد خسائر كبيرة وخريفًا باردًا، حسبما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج".
ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي الألماني كريستيان جينيتز قوله: "ألمانيا لن تواجه خريفًا دافئا، بل خريفًا باردًا". وحذر الخبير الاقتصادي من أن الشركات مجبرة على التكيف مع تقنين وتوزيع الغاز من قبل وكالة الشبكة الفيدرالية والمستهلكين من القطاع الخاص - مع أسعار مرتفعة ومبان أكثر برودة.
وبحسب جينيتز، فإن رفض الحكومة الألمانية لمصادر الطاقة من روسيا الاتحادية سيجلب صعوبات كبيرة للبلاد، حيث تعتمد ألمانيا على الغاز الروسي أكثر من الدول الأوروبية الأخرى. وشدد الخبير على أن الغاز الطبيعي المسال يمكن أن يصبح بديلاً للوقود، لكن مشكلة الانتقال إليه هي أن برلين ستحتاج إلى وقت لبناء محطة لاستقبال الوقود.
لا يمكن فرض حظر على الغاز الروسي إلا إذا خففت الحكومة الألمانية من عواقب مثل هذا القرار. وشدد جينيتز على أنه إذا تم التخلي عن الغاز الروسي في الخريف، فإن الصناعة الألمانية ستواجه خسائر فادحة، فضلاً عن ارتفاع في البطالة وموجة من حالات الإفلاس.
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