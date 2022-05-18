https://arabic.sputniknews.com/20220518/دبي-تستخدم-أحدث-نسخة-من-الروبوت-الجراحي-دافنشي-لإجراء-عملية-جراحية-1062400331.html
دبي تستخدم أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي" لإجراء عملية جراحية
دبي تستخدم أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي" لإجراء عملية جراحية
أعلنت هيئة الصحة في دبي توظيف أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي إكس آي"، مشيرة إلى أنه سيتم استخدامه في تنفيذ عمليات جراحية دقيقة للمرضى. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:40+0000
2022-05-18T16:40+0000
2022-05-18T16:40+0000
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأجرى فريق طبي في مستشفى دبي عملية جراحية باستخدام هذا الروبوت لشاب في العقد الثاني من عمره، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.وتضمنت العملية التي شارك فيها الروبوت الجراحي "دافنشي" علاج انسداد الحالب وتضخم حوض الكلية.ولفتت الوكالة إلى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض سيغادر المستشفى خلال أيام.ويمتلك الروبوت الجراحي 4 أذرع أحدها للتصوير و3 للمشاركة في مراحل الجراحة وتتميز بأنها مصممة لتكون على درجة عالية من المرونة تجعل حركتها تشبه حركة اليد البشرية.وتتميز تلك الأذرع بدقة عالية في مستويات الحركة تجعل عملية مشاركتها في خياطة الجروح بعد انتهاء العمليات الجراحية في غاية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20180528/روسيا-جراحة-أعصاب-روبوت-1032680960.html
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي تستخدم أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي" لإجراء عملية جراحية
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أعلنت هيئة الصحة في دبي توظيف أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي إكس آي"، مشيرة إلى أنه سيتم استخدامه في تنفيذ عمليات جراحية دقيقة للمرضى.
وأجرى فريق طبي في مستشفى دبي عملية جراحية باستخدام هذا الروبوت
لشاب في العقد الثاني من عمره، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.
وتضمنت العملية التي شارك فيها الروبوت الجراحي
"دافنشي" علاج انسداد الحالب وتضخم حوض الكلية.
ولفتت الوكالة إلى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض سيغادر المستشفى خلال أيام.
ويمتلك الروبوت الجراحي 4 أذرع أحدها للتصوير و3 للمشاركة في مراحل الجراحة وتتميز بأنها مصممة لتكون على درجة عالية من المرونة تجعل حركتها تشبه حركة اليد البشرية.
وتتميز تلك الأذرع بدقة عالية في مستويات الحركة تجعل عملية مشاركتها في خياطة الجروح بعد انتهاء العمليات الجراحية
في غاية الدقة.