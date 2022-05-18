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دبي تستخدم أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي" لإجراء عملية جراحية
دبي تستخدم أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي" لإجراء عملية جراحية
أعلنت هيئة الصحة في دبي توظيف أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي إكس آي"، مشيرة إلى أنه سيتم استخدامه في تنفيذ عمليات جراحية دقيقة للمرضى. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:40+0000
2022-05-18T16:40+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأجرى فريق طبي في مستشفى دبي عملية جراحية باستخدام هذا الروبوت لشاب في العقد الثاني من عمره، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.وتضمنت العملية التي شارك فيها الروبوت الجراحي "دافنشي" علاج انسداد الحالب وتضخم حوض الكلية.ولفتت الوكالة إلى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض سيغادر المستشفى خلال أيام.ويمتلك الروبوت الجراحي 4 أذرع أحدها للتصوير و3 للمشاركة في مراحل الجراحة وتتميز بأنها مصممة لتكون على درجة عالية من المرونة تجعل حركتها تشبه حركة اليد البشرية.وتتميز تلك الأذرع بدقة عالية في مستويات الحركة تجعل عملية مشاركتها في خياطة الجروح بعد انتهاء العمليات الجراحية في غاية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20180528/روسيا-جراحة-أعصاب-روبوت-1032680960.html
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

دبي تستخدم أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي" لإجراء عملية جراحية

16:40 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلنت هيئة الصحة في دبي توظيف أحدث نسخة من الروبوت الجراحي "دافنشي إكس آي"، مشيرة إلى أنه سيتم استخدامه في تنفيذ عمليات جراحية دقيقة للمرضى.
وأجرى فريق طبي في مستشفى دبي عملية جراحية باستخدام هذا الروبوت لشاب في العقد الثاني من عمره، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء.
وتضمنت العملية التي شارك فيها الروبوت الجراحي "دافنشي" علاج انسداد الحالب وتضخم حوض الكلية.
ولفتت الوكالة إلى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض سيغادر المستشفى خلال أيام.
أكبر جراحة روسية فى العالم تجرى 100 عملية فى السنة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2018
إجراء أول عملية جراحة أعصاب باستخدام "روبوت" في روسيا
28 مايو 2018, 19:01 GMT
ويمتلك الروبوت الجراحي 4 أذرع أحدها للتصوير و3 للمشاركة في مراحل الجراحة وتتميز بأنها مصممة لتكون على درجة عالية من المرونة تجعل حركتها تشبه حركة اليد البشرية.
وتتميز تلك الأذرع بدقة عالية في مستويات الحركة تجعل عملية مشاركتها في خياطة الجروح بعد انتهاء العمليات الجراحية في غاية الدقة.
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