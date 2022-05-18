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https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تقترح-دعم-أوكرانيا-بقيمة-9-مليارات-يورو-خلال-العام-الجاري-1062391773.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو خلال العام الجاري
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو خلال العام الجاري
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دعم أوكرانيا هذا العام، بقيمة 9 مليارات يورو، في ظل الحرب الجارية (العملية الروسية... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:05+0000
2022-05-18T13:05+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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أمستردام - سبوتنيك. وأعلنت فون دير لاين مقترحها، خلال تصريحات صحفية حول تعزيز استثمار الدفاع الأوروبي، وإعادة إعمار أوكرانيا.كما قالت، إن المفوضية الأوروبية تقترح أيضا "إطلاق منصة لجمع التبرعات لإعادة إعمار أوكرانيا".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي؛ في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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العالم, أخبار أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو خلال العام الجاري

13:05 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دعم أوكرانيا هذا العام، بقيمة 9 مليارات يورو، في ظل الحرب الجارية (العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا).
أمستردام - سبوتنيك. وأعلنت فون دير لاين مقترحها، خلال تصريحات صحفية حول تعزيز استثمار الدفاع الأوروبي، وإعادة إعمار أوكرانيا.

كما قالت، إن المفوضية الأوروبية تقترح أيضا "إطلاق منصة لجمع التبرعات لإعادة إعمار أوكرانيا".

يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي؛ في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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