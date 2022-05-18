رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه تهديدات من جنين إلى أصفهان
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه تهديدات من مدينة جنين بالضفة الغربية وحتى أصفهان الإيرانية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن كوخافي أن الجيش الإسرائيلي يواجه سلسلة كبيرة من الجبهات والتهديدات، بداية من السكين وحتى النووي. من جنين وحتى أصفهان".
وطالب الجنرال أفيف كوخافي بضرورة بقاء منطقة الشرق الأوسط أولوية قصوى لجميع دول العالم، الراغبة في عالم مستقر وبقاء الأعداء الراديكاليين ضعفاء مردوعين.
מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, הגנרל מייקל קורילה, השלים את ביקורו הראשון בישראל. הרמטכ"ל כוכבי: "המזרח התיכון חייב להישאר בעדיפות עליונה אצל מדינות העולם אשר רוצות עולם יציב שבו אויבים רדיקלים נשארים חלשים ומורתעים"@Doron_Kadosh pic.twitter.com/lsAMlutf4A— גלצ (@GLZRadio) May 18, 2022
وجاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي خلال اجتماعه مع الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الذي أكد أنه استعرض معه ما أسماه بـ"التحديات الأمنية التي تواجهها دولة إسرائيل".
وفي سياق متصل، أكدت قناة عبرية، أمس الثلاثاء، أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات الإسرائيلية "عربات النار" التي تحاكي الهجوم على إيران.
ونشرت القناة العبرية الـ 13 تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات العسكرية الإسرائيلية، التي سيجريها سلاح الجو نهاية الشهر الجاري، وهي التدريبات العسكرية التي تحاكي هجوما واسعا على إيران.
وأوضحت القناة العبرية أنه للمرة الأولى سيقوم سلاح الجو الأمريكي بتدريب نظيره الإسرائيلي على تزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود في الجو، وهي في طريقها للهجوم، حيث ألمحت القناة إلى أنه في حال أي هجوم إسرائيلي على إيران، فإن حليفتها الإدارة الأمريكية ستقوم بتزويدها بالوقود من الجو.
وفي نهاية الاجتماعات شارك قائد القيادة المركزية الأمريكية في تقييم للوضع عقد في غرفة القيادة العامة في إطار تمرين "عربات النار" حيث تم استعراض كيفية تجسيد التمرين خطط عسكرية وقدرات وطرق قتالية عسكرية حديثة بالاضافة الى تعاون عملياتي واستخباراتي مع الجيش الأمريكي. pic.twitter.com/6oWZtMKRDE— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 18, 2022
وأوضحت القناة أن وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، أمس الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، ترمي إلى التنسيق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي.
ومن المفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران في وقت لاحق من هذا الشهر خلال مناورات "عربات النار"، والتي ستجرى في قبرص خلال الأسبوع الرابع والأخير من التدريبات التي تستغرق شهرا، بدءًا من 29 مايو/أيار الجاري.
يذكر أنه في بداية العام الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة ضد منشآت إيران النووية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في وقت سابق أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.