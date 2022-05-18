https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نواجه-تهديدات-من-جنين-إلى-أصفهان-1062408295.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه تهديدات من جنين إلى أصفهان

رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه تهديدات من جنين إلى أصفهان

قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه تهديدات من مدينة جنين بالضفة الغربية وحتى أصفهان الإيرانية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T21:52+0000

2022-05-18T21:52+0000

2022-05-18T21:52+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن كوخافي أن الجيش الإسرائيلي يواجه سلسلة كبيرة من الجبهات والتهديدات، بداية من السكين وحتى النووي. من جنين وحتى أصفهان".وطالب الجنرال أفيف كوخافي بضرورة بقاء منطقة الشرق الأوسط أولوية قصوى لجميع دول العالم، الراغبة في عالم مستقر وبقاء الأعداء الراديكاليين ضعفاء مردوعين.وجاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي خلال اجتماعه مع الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الذي أكد أنه استعرض معه ما أسماه بـ"التحديات الأمنية التي تواجهها دولة إسرائيل".وفي سياق متصل، أكدت قناة عبرية، أمس الثلاثاء، أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات الإسرائيلية "عربات النار" التي تحاكي الهجوم على إيران.ونشرت القناة العبرية الـ 13 تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات العسكرية الإسرائيلية، التي سيجريها سلاح الجو نهاية الشهر الجاري، وهي التدريبات العسكرية التي تحاكي هجوما واسعا على إيران.وأوضحت القناة العبرية أنه للمرة الأولى سيقوم سلاح الجو الأمريكي بتدريب نظيره الإسرائيلي على تزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود في الجو، وهي في طريقها للهجوم، حيث ألمحت القناة إلى أنه في حال أي هجوم إسرائيلي على إيران، فإن حليفتها الإدارة الأمريكية ستقوم بتزويدها بالوقود من الجو.وأوضحت القناة أن وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، أمس الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، ترمي إلى التنسيق بين الجيش الإسرائيلي ونظيره الأمريكي.ومن المفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على توجيه ضربة واسعة النطاق لإيران في وقت لاحق من هذا الشهر خلال مناورات "عربات النار"، والتي ستجرى في قبرص خلال الأسبوع الرابع والأخير من التدريبات التي تستغرق شهرا، بدءًا من 29 مايو/أيار الجاري.يذكر أنه في بداية العام الماضي، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أنه أصدر تعليمات للجيش بالبدء في وضع خطط هجوم جديدة ضد منشآت إيران النووية.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في وقت سابق أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.

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إيران, معركة جنين, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن