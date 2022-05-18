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https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيس-الوزراء-الإسترالي-يصطدم-بطفل-أثناء-تدريب-كرة-القدم-ويسقطها-معنا-1062408699.html
رئيس الوزراء الإسترالي يصطدم بطفل أثناء تدريب كرة القدم ويسقطا معنا
رئيس الوزراء الإسترالي يصطدم بطفل أثناء تدريب كرة القدم ويسقطا معنا
تعرض رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، لتصادم في منتصف مبارة لكرة القدم مع لاعب تحت 8 سنوات في نادي ديفونبورت سيتي لكرة القدم بعد ظهر يوم الأربعاء. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T22:24+0000
2022-05-18T22:41+0000
أستراليا
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كان الاصطدام بالطفل الصغير أثناء لعب كرة القدم صنم فعاليات الحملة الانتخابية لموريسون في تسمانيا.دُعي موريسون للانضمام إلى مباراة تدريبية مع لاعبيين أعمارهم أقل من 8 سنوات، وتجول في الملعب بشكل ودي بينما سجل فريقه هدفا بمساعدة من رئيس الوزراء.ثم أصبح موريسون أكثر نشاطا، ولكن مع تزايد مشاركة رئيس الوزراء، تعثر وأسقط أحد اللاعبين على الأرض.لم يهبط موريسون مباشرة على اللاعب الذي نهض - على ما يبدو دون أن يصاب بأذى.قال مدرب الطفل، في وقت لاحق لصحيفة "الغارديان أستراليا" إن لاعبه الشاب "قفز بابتسامة كبيرة واستمر في اللعب".ونشر النادي على فيسبوك أن " نجم الانتخابات على ما يرام ويتطلع إلى أن يكون نجم العرض في المدرسة غدا!"وقيل إن لوكا "أظهر الكثير من التصميم والجهد لمنع رئيس الوزراء من التسجيل بأي ثمن".
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رئيس الوزراء الإسترالي يصطدم بطفل أثناء تدريب كرة القدم ويسقطا معنا

22:24 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 22:41 GMT 18.05.2022)
© AP Photo / LUKAS COCHرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون
رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / LUKAS COCH
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تعرض رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، لتصادم في منتصف مبارة لكرة القدم مع لاعب تحت 8 سنوات في نادي ديفونبورت سيتي لكرة القدم بعد ظهر يوم الأربعاء.
كان الاصطدام بالطفل الصغير أثناء لعب كرة القدم صنم فعاليات الحملة الانتخابية لموريسون في تسمانيا.
دُعي موريسون للانضمام إلى مباراة تدريبية مع لاعبيين أعمارهم أقل من 8 سنوات، وتجول في الملعب بشكل ودي بينما سجل فريقه هدفا بمساعدة من رئيس الوزراء.
ثم أصبح موريسون أكثر نشاطا، ولكن مع تزايد مشاركة رئيس الوزراء، تعثر وأسقط أحد اللاعبين على الأرض.
لم يهبط موريسون مباشرة على اللاعب الذي نهض - على ما يبدو دون أن يصاب بأذى.
قال مدرب الطفل، في وقت لاحق لصحيفة "الغارديان أستراليا" إن لاعبه الشاب "قفز بابتسامة كبيرة واستمر في اللعب".
ونشر النادي على فيسبوك أن " نجم الانتخابات على ما يرام ويتطلع إلى أن يكون نجم العرض في المدرسة غدا!"
وقيل إن لوكا "أظهر الكثير من التصميم والجهد لمنع رئيس الوزراء من التسجيل بأي ثمن".
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