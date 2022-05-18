https://arabic.sputniknews.com/20220518/روسيا-تبدأ-تزويد-جيشها-بأسلحة-تستند-إلى-مبادئ-فيزيائية-جديدة-1062382221.html
روسيا تبدأ تزويد جيشها بأسلحة تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة
روسيا تبدأ تزويد جيشها بأسلحة تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة
شرعت روسيا في تسليم أعداد كبيرة من أجهزة "بيريسْفيت" إلى جيشها. أعلن ذلك نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:05+0000
2022-05-18T10:05+0000
2022-05-18T10:05+0000
سلاح روسيا
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وما يحمل اسم "بيريسْفيت" عبارة عن مدفع ليزري بمقدوره تعطيل الأقمار الصناعية بشعاع اليزر.وأبلغ بوريسوف المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة"، اليوم الأربعاء، أنه قد بُدئ توريد أعداد كبيرة من أجهزة "بيريسْفيت" للجيش الروسي.وأشار إلى أن رئيس الدولة (فلاديمير بوتين) أعلن عن وجود جهاز "بيريسْفيت" في عام 2018.ويمثل جهاز "بيريسْفيت" جيلا جديدا من الأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة وفقا لما قاله نائب رئيس الوزراء، ولا يوجد لها مثيل بين الأسلحة العادية ولا بين أسلحة الدمار الشامل (النووية والكيميائية والبيولوجية/الجرثومية).وقال بوريسوف إن القوات ستتسلم أسلحة من هذا النوع في السنوات العشر المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
روسيا تبدأ تزويد جيشها بأسلحة تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة
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شرعت روسيا في تسليم أعداد كبيرة من أجهزة "بيريسْفيت" إلى جيشها. أعلن ذلك نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف.
وما يحمل اسم "بيريسْفيت" عبارة عن مدفع ليزري بمقدوره تعطيل الأقمار الصناعية بشعاع اليزر.
وأبلغ
بوريسوف المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة"، اليوم الأربعاء، أنه قد بُدئ توريد أعداد كبيرة من أجهزة "بيريسْفيت" للجيش الروسي.
وأشار إلى أن رئيس الدولة (فلاديمير بوتين) أعلن عن وجود جهاز "بيريسْفيت" في عام 2018.
ويمثل جهاز "بيريسْفيت" جيلا جديدا من الأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة وفقا لما قاله نائب رئيس الوزراء، ولا يوجد لها مثيل بين الأسلحة العادية ولا بين أسلحة الدمار الشامل (النووية والكيميائية والبيولوجية/الجرثومية).
وقال بوريسوف إن القوات ستتسلم أسلحة من هذا النوع في السنوات العشر المقبلة.