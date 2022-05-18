https://arabic.sputniknews.com/20220518/روسيا-تبقى-ثاني-أكبر-بائع-في-سوق-العالم-للأسلحة-1062379152.html
روسيا تبقى ثاني أكبر بائع في سوق العالم للأسلحة
روسيا تبقى ثاني أكبر بائع في سوق العالم للأسلحة
صرح نائب رئيس وزراء روسيا أن بلاده تظل تشغل المركز الثاني من حيث حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:29+0000
2022-05-18T08:29+0000
2022-05-18T08:29+0000
سلاح روسيا
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وذكر يوري بوريسوف في كلمة له أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" أن المركز الأول تحتله الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 39 في المئة من حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة، وتليها روسيا بحصة تقارب 20 في المائة متقدمة بفارق كبير على فرنسا التي تبلغ حصتها من إجمالي المبيعات في سوق الأسلحة 11 في المائة.وأشار إلى أن الميزانية العسكرية الأمريكية تفوق كثيرا الميزانية الروسية.وعن الدول التي تشتري الأسلحة الروسية قال إن ترتيبها تتصدره الهند والصين والجزائر ومصر.وبحسب نائب رئيس الوزراء فإن تصدير الأسلحة يشكل ثالث أكبر مصدر للدخل في روسيا بعد النفط والغاز والغذاء والقمح.وتتراوح قيمة الصادرات الروسية من الأسلحة بين 14 مليار دولار و15 مليارا في السنة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
روسيا تبقى ثاني أكبر بائع في سوق العالم للأسلحة
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صرح نائب رئيس وزراء روسيا أن بلاده تظل تشغل المركز الثاني من حيث حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة.
وذكر
يوري بوريسوف في كلمة له أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" أن المركز الأول تحتله الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 39 في المئة من حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة، وتليها روسيا بحصة تقارب 20 في المائة متقدمة بفارق كبير على فرنسا التي تبلغ حصتها من إجمالي المبيعات في سوق الأسلحة 11 في المائة.
وأشار إلى أن الميزانية العسكرية الأمريكية تفوق كثيرا الميزانية الروسية.
وعن الدول التي تشتري الأسلحة الروسية قال إن ترتيبها تتصدره الهند والصين والجزائر ومصر.
وبحسب نائب رئيس الوزراء فإن تصدير الأسلحة يشكل ثالث أكبر مصدر للدخل في روسيا بعد النفط والغاز والغذاء والقمح.
وتتراوح قيمة الصادرات الروسية من الأسلحة بين 14 مليار دولار و15 مليارا في السنة.