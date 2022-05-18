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روسيا تبقى ثاني أكبر بائع في سوق العالم للأسلحة
روسيا تبقى ثاني أكبر بائع في سوق العالم للأسلحة
صرح نائب رئيس وزراء روسيا أن بلاده تظل تشغل المركز الثاني من حيث حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:29+0000
2022-05-18T08:29+0000
سلاح روسيا
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وذكر يوري بوريسوف في كلمة له أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" أن المركز الأول تحتله الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 39 في المئة من حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة، وتليها روسيا بحصة تقارب 20 في المائة متقدمة بفارق كبير على فرنسا التي تبلغ حصتها من إجمالي المبيعات في سوق الأسلحة 11 في المائة.وأشار إلى أن الميزانية العسكرية الأمريكية تفوق كثيرا الميزانية الروسية.وعن الدول التي تشتري الأسلحة الروسية قال إن ترتيبها تتصدره الهند والصين والجزائر ومصر.وبحسب نائب رئيس الوزراء فإن تصدير الأسلحة يشكل ثالث أكبر مصدر للدخل في روسيا بعد النفط والغاز والغذاء والقمح.وتتراوح قيمة الصادرات الروسية من الأسلحة بين 14 مليار دولار و15 مليارا في السنة.
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سلاح روسيا

روسيا تبقى ثاني أكبر بائع في سوق العالم للأسلحة

08:29 GMT 18.05.2022
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مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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صرح نائب رئيس وزراء روسيا أن بلاده تظل تشغل المركز الثاني من حيث حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة.
وذكر يوري بوريسوف في كلمة له أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" أن المركز الأول تحتله الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 39 في المئة من حجم المبيعات في سوق العالم للأسلحة، وتليها روسيا بحصة تقارب 20 في المائة متقدمة بفارق كبير على فرنسا التي تبلغ حصتها من إجمالي المبيعات في سوق الأسلحة 11 في المائة.
وأشار إلى أن الميزانية العسكرية الأمريكية تفوق كثيرا الميزانية الروسية.
وعن الدول التي تشتري الأسلحة الروسية قال إن ترتيبها تتصدره الهند والصين والجزائر ومصر.
وبحسب نائب رئيس الوزراء فإن تصدير الأسلحة يشكل ثالث أكبر مصدر للدخل في روسيا بعد النفط والغاز والغذاء والقمح.
وتتراوح قيمة الصادرات الروسية من الأسلحة بين 14 مليار دولار و15 مليارا في السنة.
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