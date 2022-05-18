https://arabic.sputniknews.com/20220518/زاخاروفا-توضح-لـ-سبوتنيك-ما-حدث-في-آزوفستال-1062388628.html
زاخاروفا توضح لـ "سبوتنيك" ما حدث في آزوفستال
زاخاروفا توضح لـ "سبوتنيك" ما حدث في آزوفستال
نناقش في هذه الحلقة: استسلام مئات الجنود في آزوفستال؛ وفد من حركة "فتح" يلتقي لافروف في موسكو؛ مبادرة إيرانية لإنقاذ الاتفاق النووي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:19+0000
2022-05-18T12:19+0000
2022-05-18T12:19+0000
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بلا قيود
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زاخاروفا توضح لـ"سبوتنيك" ما حدث في آزوفستال
زاخاروفا توضح لـ"سبوتنيك" ما حدث في آزوفستال
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، استسلام 694 من مقاتلي "آزوفستال" خلال اليوم الماضي بينهم 29 جريحًا، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن هذا ليس استسلاما، وإنما خطة وضعتها كييف من أجل انسحاب مقاتلي آزوف من آزوفستال كعملية خاصة لإنقاذ القوات.وهو ما قالت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لـ"سبوتنيك":مبادرة إيرانية لإنقاذ الاتفاق النوويقدمت إيران مبادرة لإنقاذ الاتفاق النووي بعد تعطل مفاوضات فيينا، حيث طرحت إيران مبادرة خلال محادثات المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا في طهران لتحريك المياه الراكدة.حول هذه المبادرة، قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق، لـ " بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
زاخاروفا توضح لـ "سبوتنيك" ما حدث في آزوفستال
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نناقش في هذه الحلقة: استسلام مئات الجنود في آزوفستال؛ وفد من حركة "فتح" يلتقي لافروف في موسكو؛ مبادرة إيرانية لإنقاذ الاتفاق النووي.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، استسلام 694 من مقاتلي "آزوفستال" خلال اليوم الماضي بينهم 29 جريحًا، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن هذا ليس استسلاما، وإنما خطة وضعتها كييف من أجل انسحاب مقاتلي آزوف من آزوفستال كعملية خاصة لإنقاذ القوات.
وهو ما قالت عنه المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لـ"سبوتنيك
":
"لقد اطلعت على هذه التصريحات، وهي بالطبع في غاية الروعة، من قلم المبدعين، العرض الكوميدي "الربع 95" الذي ابتكره زيلينسكي، لدي انطباع بأنهم يكتبون سلسلة درامية جديدة أو نصّا لحفل الشركة القادم، تحت اسم استسلام التشكيلات الأوكرانية من مصنع آزوفستال، الذي كانت روسيا تقترحه منذ شهر، في سياق عمليتها الإنسانية، فإن سلطات كييف تظهر أكاذيبها ودعايتها التي استخدمتها طوال هذا الوقت والتي أصبحت تعمل ضدهم في المقام الأول، إن إصدار خروج الأشخاص، الذي اقترحته روسيا لعدة أسابيع، كعملية خاصة ذات طبيعة إنسانية، يوضح للعالم أجمع كيف تعلموا الكذب على مدى السنوات العديدة الماضية وبتوجيه من المتخصصين من أمريكا وحلف شمال الأطلسي، هذا أفضل دليل على كل ما تحدثنا عنه منذ سنوات عديدة، ولم يصدقوا قولنا".
مبادرة إيرانية لإنقاذ الاتفاق النووي
قدمت إيران مبادرة لإنقاذ الاتفاق النووي بعد تعطل مفاوضات فيينا، حيث طرحت إيران مبادرة خلال محادثات المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا في طهران لتحريك المياه الراكدة.
حول هذه المبادرة، قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق، لـ " بلا قيود
":
"مبادرة الجمهورية الإيرانية تندرج تحت سقف المبادئ الإيرانية بالنسبة للمفاوضات النووية، وقبولها لتفعيل هذا الملف بشكل كامل، لأن إحياء الملف النووي الإيراني تعود فائدته بالدرجة الأولى على المنطقة بشكل عام، وعلى الداخل الإيراني بشكل خاص، بالإضافه لما له من آثار إيجابية على العلاقات الدولية، وتفعيل الدور الدولي بالنسبة للأمور الشائكة، كل ذلك دفع الجمهورية الإيرانية إلى هذه المبادرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...