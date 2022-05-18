https://arabic.sputniknews.com/20220518/زوجان-يقاضيان-ابنهما-لعدم-منحهما-حفيدا-1062394742.html
زوجان يقاضيان ابنهما لعدم منحهما حفيدا
زوجان يقاضيان ابنهما لعدم منحهما حفيدا
رفع أبوان في الهند دعوى قضائية ضد ابنهما وزوجته، لأن الأخيرين لم ينجبوا لهما حفيدا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T14:11+0000
2022-05-18T14:11+0000
2022-05-18T14:11+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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وكتب سانجيف وسادهانا باساد في بيان ادعاء أنهما أنفقا كل مدخراتهما على ابنهما حتى يتزوج، حيث تم إنفاق حوالي 80 ألف دولار على حفل الزفاف والمناسبات ذات الصلة.وتوقع الوالدان أن يمنحهما الابن أحفادا، لكن هذا لم يحدث، حيث لا يخطط الزوجان إنجاب أطفال بعد، رغم مرور ست سنوات على زواجهما، بحسب "Indian Express".وبعد أن نفذ صبر "جدي المستقبل"، توجها إلى المحكمة مطالبين ابنهم بدفع 65000 دولار كتعويض معنوي، حيث وبحسب محامي المدعين "كل والد يحلم بأن يصبح جدا في يوم من الأيام".وفي حالة أخرى، كان قد رفع مواطن هندي دعوى قضائية ضد والديه لأنهما قررا إنجابه دون طلب إذن منه. ووفقًا للمدعي، فهو جزء من الحركة المناهضة للولادة الذين يعتقدون أن ما ينتظر الأطفال في هذا العالم لا شيء إلا المعاناة، لذلك يجب على الناس ألا يتكاثروا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/بايدن-لا-يستطيع-نطق-اسم-الولايات-المتحدة-1062388026.html
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العالم, أخبار الهند اليوم
زوجان يقاضيان ابنهما لعدم منحهما حفيدا
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رفع أبوان في الهند دعوى قضائية ضد ابنهما وزوجته، لأن الأخيرين لم ينجبوا لهما حفيدا.
وكتب سانجيف وسادهانا باساد في بيان ادعاء أنهما أنفقا كل مدخراتهما على ابنهما حتى يتزوج، حيث تم إنفاق حوالي 80 ألف دولار على حفل الزفاف والمناسبات ذات الصلة.
وتوقع الوالدان أن يمنحهما الابن أحفادا، لكن هذا لم يحدث، حيث لا يخطط الزوجان إنجاب أطفال بعد، رغم مرور ست سنوات على زواجهما، بحسب "Indian Express
".
وبعد أن نفذ صبر "جدي المستقبل"، توجها إلى المحكمة مطالبين ابنهم بدفع 65000 دولار كتعويض معنوي، حيث وبحسب محامي المدعين "كل والد يحلم بأن يصبح جدا في يوم من الأيام".
وفي حالة أخرى، كان قد رفع مواطن هندي دعوى قضائية ضد والديه لأنهما قررا إنجابه دون طلب إذن منه. ووفقًا للمدعي، فهو جزء من الحركة المناهضة للولادة الذين يعتقدون أن ما ينتظر الأطفال في هذا العالم لا شيء إلا المعاناة، لذلك يجب على الناس ألا يتكاثروا.