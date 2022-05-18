https://arabic.sputniknews.com/20220518/ستدفع-ثمنا-ليس-في-الحسبان-هنية-يوجه-رسالة-إلى-قادة-دول-المنطقة-ويدعوهم-لنقلها-إلى-إسرائيل-1062383658.html
"ستدفع ثمنا ليس في الحسبان"... هنية يوجه رسالة إلى قادة دول المنطقة ويدعوهم لنقلها إلى إسرائيل
"ستدفع ثمنا ليس في الحسبان"... هنية يوجه رسالة إلى قادة دول المنطقة ويدعوهم لنقلها إلى إسرائيل
حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إسرائيل من استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:34+0000
2022-05-18T10:34+0000
2022-05-18T10:34+0000
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وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، في بيان صحفي، إن "هنية وجه رسائل واضحة إلى العديد من القادة والدول في المنطقة حذر فيها من استئناف العدو الصهيوني سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج".وأوضح النونو، أن هنية قال في رسالته: "تتابعون معنا تصريحات الاحتلال وتصعيد لهجته نحو مخططاته باغتيال قيادات في الحركة على رأسهم الأخ يحيى السنوار والشيخ صالح العاروري والقائد محمد الضيف والأخ زاهر جبارين وغيرهم".وأضاف أن "رئيس الحركة كلّف مسؤولي مكتب العلاقات العربية والإسلامية والعلاقات الدولية لنقل الرسالة ذاتها للمسؤولين في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه ما يمكن أن تؤدي إليه السياسة الصهيونية في المنطقة".ونبه هنية، في رسالته، إلى "ما ينطوي على هذا النهج من ردود فعل كبيرة لا يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته، وسيدفع العدو ثمنا ليس في الحسبان".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/تقرير-إسرائيل-أبلغت-حلفاءها-أنها-ستغتال-شخصيات-بارزة-في-حماس-بالخارج-1062008991.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس
"ستدفع ثمنا ليس في الحسبان"... هنية يوجه رسالة إلى قادة دول المنطقة ويدعوهم لنقلها إلى إسرائيل
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حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إسرائيل من استئناف سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، في بيان صحفي،
إن "هنية وجه رسائل واضحة إلى العديد من القادة والدول في المنطقة حذر فيها من استئناف العدو الصهيوني سياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج".
وأوضح النونو، أن هنية قال في رسالته: "تتابعون معنا تصريحات الاحتلال وتصعيد لهجته نحو مخططاته باغتيال قيادات في الحركة على رأسهم الأخ يحيى السنوار والشيخ صالح العاروري والقائد محمد الضيف والأخ زاهر جبارين وغيرهم".
وأضاف أن "رئيس الحركة كلّف مسؤولي مكتب العلاقات العربية والإسلامية والعلاقات الدولية لنقل الرسالة ذاتها للمسؤولين في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه ما يمكن أن تؤدي إليه السياسة الصهيونية في المنطقة".
وأشار النونو إلى أن "رئيس الحركة دعا هذه الدول إلى نقل الرسالة للعدو، وتحذير قيادته من العواقب المترتبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية".
ونبه هنية، في رسالته، إلى "ما ينطوي على هذا النهج من ردود فعل كبيرة لا يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته، وسيدفع العدو ثمنا ليس في الحسبان".