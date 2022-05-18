https://arabic.sputniknews.com/20220518/سلطان-عمان-يصدر-مرسوما-بشأن-التعاون-مع-إيران-1062393488.html
سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن التعاون مع إيران
سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن التعاون مع إيران
أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا، اليوم الأربعاء، بشأن تعاون بلاده مع إيران. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:45+0000
2022-05-18T13:45+0000
2022-05-18T13:45+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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ونقلت صحيفة "المسار" العمانية أن المرسوم السلطاني "قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وفي وقت سابق، أكد المدير العام لشؤون غرب آسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، إيفاد وفد تجاري إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان يوم الأحد الماضي.ونقلت وكالة إرنا، عن فرزاد أن الوفد الإيراني سيمثل كلا من منظمة التنمية التجارية في بلاده وغرفة التجارة المشتركة بين إيران وعمان، وهي بمثابة تمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى السلطنة.ووصل الوفد الإيراني التجاري يوم الاثنين الماضي، الموافق السادس عشر من شهر مايو/أيار إلى العاصمة العمانية، مسقط، لإجراء مباحثات مع الجانب العماني تتعلق بتوسيع الصادرات وتحديد العناصر التي تعوق مسار التعاون التجاري بين البلدين، فضلا عن التعرف على أسواق السلطنة.وكان من المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد التجاري الإيراني في سياق مهامهم، بوزير الصناعة والتجارة وتطوير الاستثمارات العماني، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة في هذا البلد.ويفترض أن يقوم الوفد الإيراني بتفقد الجناح الإيراني في معرض عمان، على أن يجري مباحثات مع مدراء المصارف والشحن والنقل البحري وشركة الضمانات العمانيين.
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العالم العربي, سلطنة عمان
سلطان عمان يصدر مرسوما بشأن التعاون مع إيران
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أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا، اليوم الأربعاء، بشأن تعاون بلاده مع إيران.
ونقلت صحيفة "المسار
" العمانية أن المرسوم السلطاني "قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وفي وقت سابق، أكد المدير العام لشؤون غرب آسيا في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، فرزاد بيلتن، إيفاد وفد تجاري إيراني رفيع المستوى إلى سلطنة عمان يوم الأحد الماضي.
ونقلت وكالة إرنا
، عن فرزاد أن الوفد الإيراني سيمثل كلا من منظمة التنمية التجارية في بلاده وغرفة التجارة المشتركة بين إيران وعمان، وهي بمثابة تمهيد للزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى السلطنة.
ووصل الوفد الإيراني التجاري يوم الاثنين الماضي، الموافق السادس عشر من شهر مايو/أيار إلى العاصمة العمانية، مسقط، لإجراء مباحثات مع الجانب العماني تتعلق بتوسيع الصادرات وتحديد العناصر التي تعوق مسار التعاون التجاري
بين البلدين، فضلا عن التعرف على أسواق السلطنة.
وكان من المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد التجاري الإيراني
في سياق مهامهم، بوزير الصناعة والتجارة وتطوير الاستثمارات العماني، إضافة إلى رئيس غرفة التجارة في هذا البلد.
ويفترض أن يقوم الوفد الإيراني بتفقد الجناح الإيراني في معرض عمان، على أن يجري مباحثات مع مدراء المصارف والشحن والنقل البحري وشركة الضمانات العمانيين.