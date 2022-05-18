https://arabic.sputniknews.com/20220518/شاهدناك-تقول-هذا-أمير-سعودي-يرد-على-حسن-نصر-الله-بشأن-السفير-الإيراني-في-لبنان---1062408155.html

"شاهدناك تقول هذا"... أمير سعودي يرد على حسن نصر الله بشأن السفير الإيراني في لبنان

"شاهدناك تقول هذا"... أمير سعودي يرد على حسن نصر الله بشأن السفير الإيراني في لبنان

رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، على تصريحات لأمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، نفى فيها أي تدخل... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T21:42+0000

2022-05-18T21:42+0000

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وفي وقت سابق من مساء اليوم، نفى نصر الله أن يكون لإيران أي دخل في الانتخابات اللبنانية، مقابل ما اعتبره تدخل أمريكي وسعودي فيها.وقال نصر الله في كلمة متلفزة بثتها قناة "الميادين": "بالنسبة للاحتلال الإيراني والتدخل الإيراني، شاهدنا في هذه الانتخابات الأمريكان، شاهدنا السفيرة الأمريكية تجول على صناديق الاقتراع، شاهدنا السفارة الأمريكية تشكل لوائح، وشاهدنا الأمريكان ينفقون ملايين الدولارات، شاهدنا السفير السعودي كان يعمل بنشاط، كان أنشط ماكينة انتخابية في لبنان".وأضاف نصر الله متسائلا: "لكن هل شاهدتم لمرة واحدة السفير الإيراني في الانتخابات أو أي موظف في السفارة الإيرانية يتدخل؟".ورد بن مساعد على الأمين العام لـ "حزب الله" في تغريدة بحسابه على تويتر قال فيها: "يقول حسن نصرالله: هل شاهدتم لمرة واحدة السفير الإيراني في الانتخابات أو أي موظف في السفارة الإيرانية يتدخل؟".وأضاف الأمير السعودي: "شاهدنا لمليارات المرات حزب يسيطر على دولة بأكملها بقوة السلاح ورئيس حزب يقول (بن مساعد مستشهدا بكلمة متلفزة لنصر الله من عام 2016) موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران".يشار إلى أن جماعة "حزب الله" خسرت أغلبيتها الائتلافية البرلمانية في انتخابات جرت الأحد الماضي، وأسفرت عن مكاسب كبيرة لخصومها، حسبما أظهرت النتائج النهائية أمس الثلاثاء.وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, لبنان, أخبار حزب الله