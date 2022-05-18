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ضابط أمريكي: مسار الولايات المتحدة ضد روسيا يعقد حل القضايا العالمية
ضابط أمريكي: مسار الولايات المتحدة ضد روسيا يعقد حل القضايا العالمية
وصف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بول بيلار، مسار الولايات المتحدة بشأن حرب باردة جديدة مع روسيا بأنه "خاطئ". 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:48+0000
2022-05-18T12:48+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ضابط المخابرات الأمريكي السابق للشرق الأدنى وجنوب آسيا، إن "الحرب الباردة الجديدة" مع روسيا ستكون لها عواقب وخيمة، وفقا لصحيفة "The National Interest".وأشار بيلار، كاتب المقال، إلى أن واشنطن تعلن علانية نيتها إضعاف روسيا، ووصف هذا المسار بأنه خاطئ وسيؤدي إلى مشكلتين للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمكن أن تكون المشاعر المعادية لروسيا مفيدة لموسكو، التي أعلنت مرارا وتكرارا التهديد من الغرب، وكاد البيت الأبيض يؤكد كلماتها.وكشف بيلار عن عواقب أخرى لـ"الحرب الباردة الجديدة" مع روسيا، حيث يرى أن السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعقد حل الأزمة في أوكرانيا، مشددا على أن "الولايات المتحدة أعلنت بشكل أساسي حربا باردة جديدة على روسيا"، الأمر الذي يتعارض مع الأمن الدولي.ووفقا للضابط السابق، فإن التهديد بأزمة يخلق خطر بدء حرب حقيقية، حيث تعقد هذه العوامل حل القضايا العالمية المثيرة للقلق، مؤكدا أن "الحرب الباردة الجديدة" لن تنتهي بـ"لحظة أحادية القطب".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/صحيفة-صينية-إلقاء-اللوم-على-روسيا-حول-نقص-القمح-استفزاز-سياسي-1062297877.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي: مسار الولايات المتحدة ضد روسيا يعقد حل القضايا العالمية

12:48 GMT 18.05.2022
CC0 / Pexels / newspaperصحف
صحف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
CC0 / Pexels / newspaper
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وصف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بول بيلار، مسار الولايات المتحدة بشأن حرب باردة جديدة مع روسيا بأنه "خاطئ".
وقال ضابط المخابرات الأمريكي السابق للشرق الأدنى وجنوب آسيا، إن "الحرب الباردة الجديدة" مع روسيا ستكون لها عواقب وخيمة، وفقا لصحيفة "The National Interest".
وأشار بيلار، كاتب المقال، إلى أن واشنطن تعلن علانية نيتها إضعاف روسيا، ووصف هذا المسار بأنه خاطئ وسيؤدي إلى مشكلتين للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمكن أن تكون المشاعر المعادية لروسيا مفيدة لموسكو، التي أعلنت مرارا وتكرارا التهديد من الغرب، وكاد البيت الأبيض يؤكد كلماتها.
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وكشف بيلار عن عواقب أخرى لـ"الحرب الباردة الجديدة" مع روسيا، حيث يرى أن السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعقد حل الأزمة في أوكرانيا، مشددا على أن "الولايات المتحدة أعلنت بشكل أساسي حربا باردة جديدة على روسيا"، الأمر الذي يتعارض مع الأمن الدولي.
ووفقا للضابط السابق، فإن التهديد بأزمة يخلق خطر بدء حرب حقيقية، حيث تعقد هذه العوامل حل القضايا العالمية المثيرة للقلق، مؤكدا أن "الحرب الباردة الجديدة" لن تنتهي بـ"لحظة أحادية القطب".
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