https://arabic.sputniknews.com/20220518/عامل-في-مصنع-ينقذ-زميلا-له-ابتلعته-الماكينة-فيديو-1062384906.html
عامل في مصنع ينقذ زميلا له ابتلعته الماكينة... فيديو
عامل في مصنع ينقذ زميلا له ابتلعته الماكينة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ عامل في مصنع على يد زميله، بعد أن ابتلعته إحدى الماكينات. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:07+0000
2022-05-18T11:07+0000
2022-05-18T11:07+0000
نادي الفيديو
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وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، اثنين من العمال يعملون أمام ماكينة ويضعون بها كميات من أشرطة بيضاء.وخلال قيام العاملين بمهمتهما اقترب أحدهما من فوهة الماكينة لتبتلعه مع كميات الأشرطة، فهرع زميله إلى إيقاف الماكينة وإخراج العامل قبل أن تقضي الماكينة عليه، ليخرج بسلام دون أن يصيبه أذى واضح.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عامل في مصنع ينقذ زميلا له ابتلعته الماكينة... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ عامل في مصنع على يد زميله، بعد أن ابتلعته إحدى الماكينات.
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، اثنين من العمال يعملون أمام ماكينة ويضعون بها كميات من أشرطة بيضاء.
وخلال قيام العاملين بمهمتهما اقترب أحدهما من فوهة الماكينة لتبتلعه مع كميات الأشرطة، فهرع زميله إلى إيقاف الماكينة وإخراج العامل قبل أن تقضي الماكينة عليه، ليخرج بسلام دون أن يصيبه أذى واضح.