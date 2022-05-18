عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220518/عامل-في-مصنع-ينقذ-زميلا-له-ابتلعته-الماكينة-فيديو-1062384906.html
عامل في مصنع ينقذ زميلا له ابتلعته الماكينة... فيديو
عامل في مصنع ينقذ زميلا له ابتلعته الماكينة... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ عامل في مصنع على يد زميله، بعد أن ابتلعته إحدى الماكينات. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:07+0000
2022-05-18T11:07+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1057639875_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_0581eee3beaf30e662b9b807dc441804.jpg
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، اثنين من العمال يعملون أمام ماكينة ويضعون بها كميات من أشرطة بيضاء.وخلال قيام العاملين بمهمتهما اقترب أحدهما من فوهة الماكينة لتبتلعه مع كميات الأشرطة، فهرع زميله إلى إيقاف الماكينة وإخراج العامل قبل أن تقضي الماكينة عليه، ليخرج بسلام دون أن يصيبه أذى واضح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1057639875_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_27b9c81932e1215219f9e4190e463d1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

عامل في مصنع ينقذ زميلا له ابتلعته الماكينة... فيديو

11:07 GMT 18.05.2022
© AFP 2022عامل سوري يشرف على صناعة صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022.
عامل سوري يشرف على صناعة صابون الغار في مصنع الجبيلي للصابون، الواقع في مدينة حلب القديمة شمال سوريا، 24 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
تداولت حسابات مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ عامل في مصنع على يد زميله، بعد أن ابتلعته إحدى الماكينات.
وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بواسطة إحدى كاميرات المراقبة، اثنين من العمال يعملون أمام ماكينة ويضعون بها كميات من أشرطة بيضاء.
وخلال قيام العاملين بمهمتهما اقترب أحدهما من فوهة الماكينة لتبتلعه مع كميات الأشرطة، فهرع زميله إلى إيقاف الماكينة وإخراج العامل قبل أن تقضي الماكينة عليه، ليخرج بسلام دون أن يصيبه أذى واضح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала