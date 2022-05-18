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https://arabic.sputniknews.com/20220518/فيديو-لموظفة-سعودية-منعت-من-الجلوس-طوال-ساعات-عملها-يثير-تفاعلا-واسعا-1062379314.html
فيديو لموظفة سعودية منعت من الجلوس طوال ساعات عملها يثير تفاعلا واسعا
فيديو لموظفة سعودية منعت من الجلوس طوال ساعات عملها يثير تفاعلا واسعا
حالة من الاستياء الشديد، أثارها مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين، بعد ظهور موظفة سعودية تعمل بمطعم شهير وهي تتحدث عن منعها من الجلوس... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:34+0000
2022-05-18T08:34+0000
السعودية
منوعات
مجتمع
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وتظهر في الفيديو المتداول الموظفة وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل حتى في عدم وجود زبائن، بينما يجلس زملاؤها ورؤساؤها في الداخل، مشيرة إلى أن المسؤول عمد إلى إزالة الكرسي الخاص بها.وأثار الفيديو تعاطف الكثيرين معها على وسائل التواصل، مناشدين السلطات التدخل.وقامت وزارة الموارد البشرية بالتحقيق في الواقعة، مؤكدة أنها أمرت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين داخل المجمع التجاري.يذكر أن نظام العمل في السعودية يعتبر عدم توفير مكاتب أو مقاعد للعاملين ممن يتطلب عملهم الوقوف خلال ساعات العمل مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 5000 ريال.
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السعودية, منوعات, مجتمع

فيديو لموظفة سعودية منعت من الجلوس طوال ساعات عملها يثير تفاعلا واسعا

08:34 GMT 18.05.2022
© AP Photo / STFسعوديات
سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / STF
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حالة من الاستياء الشديد، أثارها مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين، بعد ظهور موظفة سعودية تعمل بمطعم شهير وهي تتحدث عن منعها من الجلوس طوال ساعات عملها.
وتظهر في الفيديو المتداول الموظفة وهي تشتكي منعها من الجلوس طوال ساعات العمل حتى في عدم وجود زبائن، بينما يجلس زملاؤها ورؤساؤها في الداخل، مشيرة إلى أن المسؤول عمد إلى إزالة الكرسي الخاص بها.
وأثار الفيديو تعاطف الكثيرين معها على وسائل التواصل، مناشدين السلطات التدخل.
وقامت وزارة الموارد البشرية بالتحقيق في الواقعة، مؤكدة أنها أمرت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين داخل المجمع التجاري.
يذكر أن نظام العمل في السعودية يعتبر عدم توفير مكاتب أو مقاعد للعاملين ممن يتطلب عملهم الوقوف خلال ساعات العمل مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 5000 ريال.
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