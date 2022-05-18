عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220518/قائد-الحرس-الملكي-البحريني-يجتمع-مع-وفد-من-وزارة-الدفاع-الإماراتية-1062391682.html
قائد الحرس الملكي البحريني يجتمع مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية
قائد الحرس الملكي البحريني يجتمع مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية
اجتمع اللواء الركن، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحرييني مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية برئاسة العميد مسلم محمد الراشدي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:09+0000
2022-05-18T13:09+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028039_0:134:3000:1822_1920x0_80_0_0_66cdc285431ec883dd9cd601be85fd81.jpg
وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن اللقاء تم بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي البحريني، وذلك صباح اليوم الأربعاء.من جانبه أشاد قائد الحرس الملكي البحريني بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق الدفاعي المشترك وتعزيز مختلف أوجه التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون من خلال توحيد مفاهيم العمل العسكري المشترك تمهيدا لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103502/80/1035028039_196:0:2804:1956_1920x0_80_0_0_8369dd2d9a91925a5325ba4f558b6498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قائد الحرس الملكي البحريني يجتمع مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية

13:09 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
تابعنا عبرTelegram
اجتمع اللواء الركن، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحرييني مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية برئاسة العميد مسلم محمد الراشدي.
وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن اللقاء تم بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي البحريني، وذلك صباح اليوم الأربعاء.
من جانبه أشاد قائد الحرس الملكي البحريني بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق الدفاعي المشترك وتعزيز مختلف أوجه التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون من خلال توحيد مفاهيم العمل العسكري المشترك تمهيدا لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала