https://arabic.sputniknews.com/20220518/قائد-الحرس-الملكي-البحريني-يجتمع-مع-وفد-من-وزارة-الدفاع-الإماراتية-1062391682.html
قائد الحرس الملكي البحريني يجتمع مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية
قائد الحرس الملكي البحريني يجتمع مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية
اجتمع اللواء الركن، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحرييني مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية برئاسة العميد مسلم محمد الراشدي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:09+0000
2022-05-18T13:09+0000
2022-05-18T13:09+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية إن اللقاء تم بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي البحريني، وذلك صباح اليوم الأربعاء.من جانبه أشاد قائد الحرس الملكي البحريني بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق الدفاعي المشترك وتعزيز مختلف أوجه التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون من خلال توحيد مفاهيم العمل العسكري المشترك تمهيدا لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قائد الحرس الملكي البحريني يجتمع مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية
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اجتمع اللواء الركن، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحرييني مع وفد من وزارة الدفاع الإماراتية برئاسة العميد مسلم محمد الراشدي.
وقالت صحيفة "الوطن
" البحرينية إن اللقاء تم بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي البحريني، وذلك صباح اليوم الأربعاء.
من جانبه أشاد قائد الحرس الملكي البحريني بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق الدفاعي المشترك وتعزيز مختلف أوجه التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون من خلال توحيد مفاهيم العمل العسكري المشترك تمهيدا لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.