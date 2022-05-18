https://arabic.sputniknews.com/20220518/قاديروف-يعتقد-أن-شولتز-يتصرف-كـمصاب-بالفصام-1062380494.html
قاديروف يعتقد أن شولتز يتصرف كـ"مصاب بالفصام"
قاديروف يعتقد أن شولتز يتصرف كـ"مصاب بالفصام"
يعتقد رئيس الشيشان رمضان قاديروف أن المستشار الألماني أولاف شولتز يتصرف "كمصاب بالفصام" وليس كرئيس دولة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:15+0000
2022-05-18T09:15+0000
2022-05-18T09:15+0000
رمضان قاديروف
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_0:197:2401:1548_1920x0_80_0_0_630b24c91424be6cc187583e38c1c0f5.jpg
وقال قديروف متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "مستشار ألمانيا يتصرف كالمصاب بالفصام. يتصرف.. ليس كرئيس دولة. إنه غير مهتم بقواعد العالم".وكان قد صرح شولتز في وقت سابق بأنه اتصل ببوتين من أجل "وقف سريع لإطلاق النار" في أوكرانيا.وأوضح شولتز في تغريدة عبر "تويتر": "ثلاثة أشياء من محادثتي الهاتفية الطويلة مع بوتين اليوم، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، والادعاء بأن الحكم هناك نازي خاطئ، وقد أشرت إلى مسؤولية روسيا عن وضع الغذاء العالمي".كما أعلن المستشار الألماني في وقت سابق، رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعلق شولتز خلال مقابلة خاصة مع قناة "ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا "ما حدث بالأمر المهم للغاية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_276:0:2401:1594_1920x0_80_0_0_acd10fd3288da1b5f858d7336f89cef8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان قاديروف, روسيا, أخبار أوكرانيا
قاديروف يعتقد أن شولتز يتصرف كـ"مصاب بالفصام"
تابعنا عبر
يعتقد رئيس الشيشان رمضان قاديروف أن المستشار الألماني أولاف شولتز يتصرف "كمصاب بالفصام" وليس كرئيس دولة.
وقال قديروف متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "مستشار ألمانيا يتصرف كالمصاب بالفصام. يتصرف.. ليس كرئيس دولة. إنه غير مهتم بقواعد العالم".
وكان قد صرح شولتز في وقت سابق بأنه اتصل ببوتين من أجل "وقف سريع لإطلاق النار" في أوكرانيا.
وأوضح شولتز في تغريدة عبر "تويتر": "ثلاثة أشياء من محادثتي الهاتفية الطويلة مع بوتين اليوم، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، والادعاء بأن الحكم هناك نازي خاطئ، وقد أشرت إلى مسؤولية روسيا عن وضع الغذاء العالمي".
كما أعلن المستشار الألماني في وقت سابق، رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلق شولتز خلال مقابلة خاصة مع قناة "ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا "ما حدث بالأمر المهم للغاية".