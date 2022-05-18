https://arabic.sputniknews.com/20220518/قبل-ساعات-من-اجتماع-البنك-المركزي-رئيس-بنك-مصر-يتوقع-رفع-أسعار-الفائدة-1062391308.html
قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي... رئيس بنك مصر يتوقع رفع أسعار الفائدة
قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي... رئيس بنك مصر يتوقع رفع أسعار الفائدة
قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري، توقع رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن يتم اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة لما يفوق 18%. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:54+0000
2022-05-18T12:54+0000
2022-05-18T12:54+0000
مصر
اقتصاد
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وقال الأتربي في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "بنك مصر لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة".واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن كلفة شهادات الـ18 بالمئة التي طرحت قبل أسابيع "مرتفعة للغاية".وفي وقت سابق، توقع استطلاع أجرته "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس، غدا الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 بالمئة، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.كما توقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة.وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، وهبط في اليوم نفسه الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كان قد صرح الاثنين الماضي، بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في خروج 20 مليار دولار من مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مصر-ما-الخطوة-التالية-للبنك-المركزي-بعد-صدمة-الأسعار-الأخيرة؟-1062098399.html
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مصر, اقتصاد
قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي... رئيس بنك مصر يتوقع رفع أسعار الفائدة
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قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري، توقع رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن يتم اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة لما يفوق 18%.
وقال الأتربي في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"
، إن "بنك مصر لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة".
واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن كلفة شهادات الـ18 بالمئة التي طرحت قبل أسابيع "مرتفعة للغاية".
وفي وقت سابق، توقع استطلاع أجرته "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس، غدا الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري
أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 بالمئة، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
كما توقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، وهبط في اليوم نفسه الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.
يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كان قد صرح الاثنين الماضي، بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في خروج 20 مليار دولار من مصر
.