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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220518/قتلوها-بلا-سبب-امرأة-من-شرق-أوكرانيا-تحكي-قصة-مقتل-ابنتها-على-يد-القوات-الأوكرانية-1062376249.html
قتلوها بلا سبب.. امرأة من شرق أوكرانيا تحكي قصة مقتل ابنتها على يد القوات الأوكرانية
قتلوها بلا سبب.. امرأة من شرق أوكرانيا تحكي قصة مقتل ابنتها على يد القوات الأوكرانية
أعلنت امرأة من سكان مدينة روبيجنويه في شرق أوكرانيا أن عناصر القوات الأوكرانية قتلوا ابنتها البالغة من العمر 29 عاما في بداية مارس/آذار الماضي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T07:35+0000
2022-05-18T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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"روبيجنويه" مدينة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وكانت تحت سيطرة قوات نظام الحكم في أوكرانيا حتى الآونة الأخيرة حينما حررتها قوات جمهورية لوغانسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية.وقالت يلينا تسيغيلنيك لـ"سبوتنيك" إن ابنتها آنّا كانت موجودة في السرداب. ودخله عناصر القوات الأوكرانية وقتلوها هي وشاب من أقاربهم وثلاثة أشخاص آخرين من جيرانهم.وعن أسباب جريمة القتل قالت والدة القتيلة إن الذين قتلوا الموجودين في السرداب لم يقولوا ما إذا كان هناك سبب، قبل أن تضيف أن القوات الأوكرانية ربما اشتبهت بأنهم غير موالين للسلطة الأوكرانية أو أرادت تخليص بيوتهم من السكان لتحوّلها إلى مرابض لأسلحتها.وقتل العسكريون الأوكرانيون في ذلك اليوم ثلاثة آخرين في نفس الشارع. ولم يسمحوا بدفنهم.
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا

قتلوها بلا سبب.. امرأة من شرق أوكرانيا تحكي قصة مقتل ابنتها على يد القوات الأوكرانية

07:35 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперин / الذهاب إلى بنك الصورإحدى ساكنات مدينة روبيجنويه
إحدى ساكنات مدينة روبيجنويه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
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أعلنت امرأة من سكان مدينة روبيجنويه في شرق أوكرانيا أن عناصر القوات الأوكرانية قتلوا ابنتها البالغة من العمر 29 عاما في بداية مارس/آذار الماضي.
"روبيجنويه" مدينة تابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وكانت تحت سيطرة قوات نظام الحكم في أوكرانيا حتى الآونة الأخيرة حينما حررتها قوات جمهورية لوغانسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية.
وقالت يلينا تسيغيلنيك لـ"سبوتنيك" إن ابنتها آنّا كانت موجودة في السرداب. ودخله عناصر القوات الأوكرانية وقتلوها هي وشاب من أقاربهم وثلاثة أشخاص آخرين من جيرانهم.
وعن أسباب جريمة القتل قالت والدة القتيلة إن الذين قتلوا الموجودين في السرداب لم يقولوا ما إذا كان هناك سبب، قبل أن تضيف أن القوات الأوكرانية ربما اشتبهت بأنهم غير موالين للسلطة الأوكرانية أو أرادت تخليص بيوتهم من السكان لتحوّلها إلى مرابض لأسلحتها.
وقتل العسكريون الأوكرانيون في ذلك اليوم ثلاثة آخرين في نفس الشارع. ولم يسمحوا بدفنهم.
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