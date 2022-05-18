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قطر تعتزم استثمار 5 مليارات دولار إضافية في إسبانيا

قطر تعتزم استثمار 5 مليارات دولار إضافية في إسبانيا

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، اعتزامها استثمار 5 مليارات دولار إضافية في إسبانيا في اليوم الثاني من زيارة يقوم بها أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إسبانيا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T11:44+0000

2022-05-18T11:44+0000

2022-05-18T11:44+0000

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله في بيان عبر تويتر إن حجم الاستثمارات المتفق عليها مع الجانب الإسباني يصل إلى 5 مليارات دولار في مختلف القطاعات.ولم يذكر أي من الجانبين جدولا زمنيا لبدء ضخ الاستثمارات، الذي يصل إلى حوالي 4.75 مليار يورو، كما لم يحدد أي القطاعات ستشهد هذه الاستثمارات.وفي وقت سابق، قال سانشيز قبل محادثات مع الأمير تميم "إنها بادرة ثقة في الاقتصاد الإسباني والشركات الإسبانية التي ستقوي العلاقات الثنائية".وكانت الحكومة الإسبانية قد أفادت بأنه قبل الوباء، كانت الاستثمارات القطرية في إسبانيا تبلغ 2.67 مليار يورو (2.8 مليار دولار) ، مما يجعلها المستثمر الرابع والعشرين في البلاد، وحتى الآن، تم استثمار التمويل القطري بشكل ملحوظ في عدة قطاعات من أبرزها الطيران المدني والبناء والطاقة والاتصالات.ومن المنتظر أن يوقع الجانبان اليوم الأربعاء نحو 12 عقدا تجاريا، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة حيث تسعى مدريد إلى تنويع إمدادات الغاز بعد الازمة الأوكرانية، وفقا لمصدر حكومي إسباني.يذكر أن قطر تعد إحدى أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، خامس أكبر مورد لإسبانيا بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر، كما شكلت قطر 4.4 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في أبريل/نيسان وتأمل الحكومة الإسبانية في زيادة هذه الحصة.وتبحث الدول الأوروبية بشكل متزايد عن مصادر أخرى للغاز الطبيعي في محاولة لوقف اعتمادها على روسيا في هذا الصدد، حيث يتم شحن الغاز الطبيعي المسال بسهولة عن طريق القوارب من دول مثل قطر والولايات المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/مصر-وقطر-تتفقان-على-مجموعة-استثمارات-وشراكات-بقيمة-5-مليارات-دولار-خلال-الفترة-المقبلة-1060599344.html

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