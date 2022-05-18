https://arabic.sputniknews.com/20220518/قطر-تلغي-إلزامية-ارتداء-الكمامة-في-الأماكن-العامة-1062403673.html
قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة
قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة
قررت السلطات القطرية، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، باستثناء المنشآت الصحية أو وسائل النقل العام. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:11+0000
2022-05-18T18:11+0000
2022-05-18T18:11+0000
أخبار قطر اليوم
فيروس كورونا
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جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.كما قرر مجلس الوزراء إلغاء إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا، لكن مع إلزامهم بارتداء الكمامات إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب التعامل مع الجمهور في الأماكن المغلقة.وخلال الأسابيع الأخيرة، تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ بعد أن حصل نحو 90 % من السكان على تطعيمهم الكامل.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-قطر-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1061915725.html
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أخبار قطر اليوم, فيروس كورونا
قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة
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قررت السلطات القطرية، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، باستثناء المنشآت الصحية أو وسائل النقل العام.
جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية
.
كما قرر مجلس الوزراء إلغاء إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا، لكن مع إلزامهم بارتداء الكمامات إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب التعامل مع الجمهور في الأماكن المغلقة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ بعد أن حصل نحو 90 % من السكان على تطعيمهم الكامل.