https://arabic.sputniknews.com/20220518/قطر-تلغي-إلزامية-ارتداء-الكمامة-في-الأماكن-العامة-1062403673.html

قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

قطر تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

قررت السلطات القطرية، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، باستثناء المنشآت الصحية أو وسائل النقل العام. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T18:11+0000

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أخبار قطر اليوم

فيروس كورونا

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جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.كما قرر مجلس الوزراء إلغاء إلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا، لكن مع إلزامهم بارتداء الكمامات إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب التعامل مع الجمهور في الأماكن المغلقة.وخلال الأسابيع الأخيرة، تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ بعد أن حصل نحو 90 % من السكان على تطعيمهم الكامل.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-قطر-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1061915725.html

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أخبار قطر اليوم, فيروس كورونا