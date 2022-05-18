https://arabic.sputniknews.com/20220518/كاف-يخطر-الأهلي-المصري-بعدد-جماهيره-أمام-الوداد-المغربي-في-نهائي-أبطال-أفريقيا-1062401001.html
كاف يخطر الأهلي المصري بعدد جماهيره أمام الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا
كاف يخطر الأهلي المصري بعدد جماهيره أمام الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي المصري، بعدد جماهيره أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:47+0000
2022-05-18T16:47+0000
2022-05-18T16:47+0000
ماتش الأهلي اليوم
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وأفاد موقع "بطولات"، بأن "كاف" أخطر مسؤولي الأهلي، بالسعة المخصصة لجمهوره، أمام الوداد المغربي، وهي 13 ألف مشجع.وأعلن النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، عن تقديم 6 مطالب عاجلة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.جاء الإعلان عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، بحسب بيان النادي.وكانت المطالب، تضمنت الحصول على سعة 50% من عدد جمهور القعلة الحمراء، الذي سيحضر في ملعب مباراة النهائي أمام الوداد المغربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/6-مطالب-عاجلة-من-الأهلي-لـكاف-بشأن-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-1062370072.html
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ماتش الأهلي اليوم
كاف يخطر الأهلي المصري بعدد جماهيره أمام الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا
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أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي المصري، بعدد جماهيره أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأفاد موقع "بطولات
"، بأن "كاف" أخطر مسؤولي الأهلي، بالسعة المخصصة لجمهوره، أمام الوداد المغربي، وهي 13 ألف مشجع.
وأعلن النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، عن تقديم 6 مطالب عاجلة إلى الاتحاد الأفريقي
لكرة القدم (كاف)، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.
جاء الإعلان عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، بحسب بيان النادي.
وكانت المطالب، تضمنت الحصول على سعة 50% من عدد جمهور القعلة الحمراء، الذي سيحضر في ملعب مباراة النهائي أمام الوداد المغربي.